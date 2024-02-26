Bath & Body Works’ün ışıltılı, çekici ve lüks kokusu luminous ile ışığını yansıt

Bath & Body Works’ün frenk üzümünün büyüsü, iris çiçeğinin pudramsı kokusu ve amberin kalıcılığıyla özel ve uzmanlıkla harmanlanmış yeni kokusu Luminous ile benzersiz bir parfüm deneyimi yaşayacaksınız.

Bath & Body Works’ün en yeni üyesi ve her anınızı özel hissettiren Luminous’un yaratıcısı Symrise Parfüm Uzmanı David Apel, bu eşsiz koku için ‘Benim için Luminous, modern kadınlığın sevinçli bir kutlaması. Bu ışıltılı koku aynı zamanda şehvetli ve zarif nüanslara sahip’ dedi. ‘İçerikleri özenle seçtik, kokuya sıcaklık, hafiflik, zarafet ve en önemlisi güçlü ve çok boyutlu bir his katmak istedim.’ diyerek düşüncelerini paylaştı.

Bath & Body Woks’ten ses getiren kampanya!

Bath & Body Works, müşterileri kendilerini ışıltılı hissettiren şeyleri paylaşmaları için sosyal medyada büyük bir kampanya başlatıyor. Şimdiye kadarki en büyük parfüm lansmanını sosyal medya paylaşım kampanyası ve ilk TikTok filtresiyle kutluyor.

Bath & Body Works anketine göre tüketicilerin %77'si, kullandıkları kokuyla ilgili iltifat almaktan hoşlandığını, ancak %83'ü başkalarını etkilemek için değil, kendileri için parfüm kullandıklarını söylüyor. Bu nedenle, Luminous'un lansmanı için Bath & Body Works, kokunun gücünden yararlanıyor ve müşterilerini "ışığını yansıtmaya" ve bu yeni kokunun kendilerini nasıl içten dışa aydınlık hissettirdiğini anlatmaya çağırıyor.

Kokunun gücüyle dünyayı daha parlak, daha mutlu bir yer haline getirmeyi amaçlayan Bath & Body Works, ‘Işığını Yansıt’ kampanyasıyla müşterilerini ışıltıyla parlamaya teşvik ediyor. #IsiginiYansit etiketini ve @bathandbodyworksturkiye hesabını kullanarak tüketiciler, Luminous parfümünün kendilerini nasıl parlak hissettirdiğini paylaşabilirler. Bath & Body Works aynı zamanda daha fazla paylaşıma teşvik etmek için TikTok’ta ilk markalı filtresini de kullanıcılar için sunuyor.

Bath & Body Works’ün Pazarlama Müdürü Jamie Sohosky, ‘Tüketicilerimiz kokuyu kimliklerinin bir parçası olarak görüyor, bu nedenle üst segment aynı zamanda erişilebilir Luminous parfümü onlara sunarak, güçlenmeyi amaçladığımız bir paylaşım kampanyası başlattık. Yenilikçi hikaye anlatımı, etkileyici iş birlikleri ve ilk TikTok efektimizle yüksek düzeyde etkileşime sahip Tiktok kullanıcıları için sürükleyici ve ışıltılı bir kampanya aracılığıyla tüketicilerimizle buluşmaktan heyecan duyuyoruz.’ diye konuştu.

Bath & Body Works’ün en büyük koku lansmanı olan Luminous kokusunun, EDP, nemlendirici, duş jeli, vücut kremi, rollerball & lipstick gibi ürünlerinin bulunduğu koleksiyonda 30 farklı ürün yer alıyor.

Işığınızı yansıtmaya hazırsanız Luminous’u keşfetmek için Bath & Body Works mağazalarını veya www.bathandbodyworks.com.tr ‘yi ziyaret etmeyi unutmayın.