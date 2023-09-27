Başkent Kültür Yolu Festivali’nde moda rüzgarı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ‘’Başkent Kültür Yolu Festivali‘’ sanat etkinlikleri, konserler, söyleşiler, sergi etkinlikleri ile 16 Eylül’de başlayarak  tüm hızıyla devam ediyor.

Festival şimdi de Türkiye’de ve Avrupa’da koleksiyonları ile büyük beğeni toplayan ve adından sıkça söz ettiren  ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’i ağırladı.

Bu özel söyleşinin moderatörlüğünü Ankara’nın tanınmış Stil ve Marka Danışmanı Sertaç Darcan gerçekleştirdi. Cso Ada Ankara mavi salonda  gerçekleşen davet, Ankaralılar tarafından büyük beğeni topladı.

Moderatör Sertaç Darcan’ın sorularını içtenlikle cevaplayan moda tasarımcısı Dilek Hanif, Başkent  Ankara’nın kendisinde yerinin ayrı olduğunu ve başarıda giden yolun çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.

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