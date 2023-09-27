Başkent Kültür Yolu Festivali’nde moda rüzgarı

Festival şimdi de Türkiye’de ve Avrupa’da koleksiyonları ile büyük beğeni toplayan ve adından sıkça söz ettiren ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’i ağırladı.

Bu özel söyleşinin moderatörlüğünü Ankara’nın tanınmış Stil ve Marka Danışmanı Sertaç Darcan gerçekleştirdi. Cso Ada Ankara mavi salonda gerçekleşen davet, Ankaralılar tarafından büyük beğeni topladı.

Moderatör Sertaç Darcan’ın sorularını içtenlikle cevaplayan moda tasarımcısı Dilek Hanif, Başkent Ankara’nın kendisinde yerinin ayrı olduğunu ve başarıda giden yolun çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.