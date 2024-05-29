Başhekim şarkıcı! Ferhat Göçer’in sınıf arkadaşı çıktı    

Doktor Erkan Sarıyıldız İstanbul Tıp Fakültesinde müzik korosu kurmuştu. O sırada Ferhat Göçer fakültenin Batı Müziği korosundaydı. Yıllar içerisinde Dr. Ferhat Göçer müzik alanında çok güzel başarılı işlere imza atınca tüm sınıf arkadaşlarını konserine çağırdı. Müzik korosunun kurucusu ve Ferhat Göçer’in sınıf arkadaşı Dr. Erkan Sarıyıldız’da bu konsere davet edilmişti.

SINIF ARKADAŞI FERHAT GÖÇER’İ SAHNEDE GÖRÜNCE ŞARKICI OLMA ARZUSUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Dr. Erkan’ın küçük yaşlardan itibaren içinde var olan müzik aşkı o konserde sınıf arkadaşı ve meslektaşı Ferhat Göçer’i izlerken “Ben neden müzik yapmıyorum? sorusu ile profesyonelliğe döküldü.

Bir süredir kendi bestelediği söz ve müziklerle besteler çıkarıp yayınlayan Dr. Erkan son single’ı “Gelincikler” le tekrar müzik piyasasına giriş yaptı.

ŞARKICILIK DOKTORLUK MESLEĞİNİN STRESİNİ YOK EDİYOR

Erkan Sarıyıldız, müzik dünyasına adım atmasıyla ilgili şöyle konuştu: Doktorluk inanılmaz stresli ve insanı çok yıpratan bir meslek gün içerisinde doğum , ölüm , hastalık , çaresizlik, umut , sevinç , kaygı bir çok duyguya tanıklık ediyor ve hatta bir çok duygunun tam merkezinde yer alıyoruz . Bu kadar stresin arasında ruhuma en iyi gelen şey müzik, müzik beni hep tedavi ediyor ve müziğin herkesi tedavi edeceğine inanıyorum. Bu yüzden bana hep soruluyor çok kıymetli bir hekimsiniz neden müzik? Gördüğüm tüm acılara ve sevinçlere hep müzik eşlik ettiği için insan bedeninin şifasının da müzikte olduğuna inandığım dolayı müzik şifadır, müzik ilaçtır felsefesinden yola çıkarak müzik yapmayı çok seviyorum. Gelincikler isimli son şarkımda ruhunda acısı olana, ruhunda sevinç olana , bedeninde yara olana , umudu bitene ve umut arayana hediye ettiğim bir şarkıdır. Hepimize iyi gelmesi dileğimle.