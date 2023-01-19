Barista Uzmanlığında Tam Kıvamında Gerçek Kahve Deneyimi

Bazen tek başına yapılan keyifli bir mola, bazen dostlarla yapılacak sıcacık bir sohbetin en özel misafiri olan kahveler, her anı unutulmaz bir ritüele dönüştürüyor. Bereketli güneşte olgunlaşan kahve çekirdeğinin aroması, verdiği mutluluk ve hazla buluştuğunda ise kahve, bir içecekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Tüketicilerin sürekli taze kahveye erişebilmesi gerektiğine inanan Enplus’ın kendi markası olan Hola Sol, sadece Enplus’a özel olarak harmanlanarak benzersiz bir kahve deneyimi sunuyor.

İlhamını Tukan kuşundan alan özel bir kahve lezzeti

Tukan kuşunun rengarenk görünüşünden, eşsiz güzelliğinden ve türünün nadirliğinden ilham alarak hayat bulan Hola Sol, kendine has özel harmanı ve lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hola Sol lezzetini ortaya çıkaran kahve çekirdekleri ise özenle yetiştiriliyor ve olgunlaşan her bir kahve meyvesi tek tek elle toplanıyor. Yetiştikleri bölge ve rakım özelliklerine uygun profilde hassasiyetle kavrulan nitelikli kahve çekirdekleri, uzmanların sayısız çalışmalarıyla eşsiz bir harmana dönüşüyor. Üstelik Hola Sol’ün özenle seçilen kahve çekirdekleri sipariş üzerine kavrulduğu için kahve tutkunları kahveleri taze olarak deneyimleme fırsatına erişiyor.

Her zevke hitap eden tadım notaları

Söz konusu kahve olduğunda standartlarından ödün vermeyenler için birçok ayrıcalıklı özelliği bir araya getiren Hola Sol, yumuşak, yüksek aroma ve yoğun lezzetiyle premium kahve çeşitleri sunuyor. Hola Sol’ün; Italiano, Barista ve Primo Gusto olmak üzere üç çeşit espressoya uygun kahçe çekirdeği, filtre kahveye uygun Adicto kahve çekirdeği ve bir çeşit de Türk kahvesi bulunuyor. Her zevke hitap edebilmek için farklı tadım notalarıyla kahve tutkunlarından tam not alan Hola Sol, içim sertliklerine göre de ideal seçenekleri bir araya getiriyor. Türk kahvesi dışında tüm kahveler çekirdek olarak kullanıcılara özel olarak satılıyor, tazeliği ve kokusu hep aynı kalıyor. Üstelik kahve severler, paket üzerinde çekirdeklerin hangi yörelere ait olduğu, asiditesi, kavurma tarihi dahil tüm bilgilere erişebiliyor.