Barbaros Şansal: Acıların Kadını Bergen gibiyim

Barbaros Şansal, 'Burda Olmaz' isimli tek kişilik oyunuyla büyük ilgi görmeye devam ediyor. Trump Sahne'de izleyicileriyle buluşan Şansal, Olcay Ünal Sert'in sorularını yanıtladı. Barbaros Şansal gösteri sonrası Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'in sorularını da yanıtladı. Şansal, Bülent Ersoy'un 50. Altın Kelebek Ödülleri'nde giydiği yeşil renk kostümü değerlendirirken, oyun öncesi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp serbest bırakılmasıyla ilgili de konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR SORUNUMUZ YOK

İfadesi alınmasıyla ilgili olarak; Sedef Kabaş'a verdiği röportajda Kaddafi ve Saddam'ın hikayesi ile ilgili bir soruya verdiği yanıtın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bağlantı kurulmak istendiğini belirten Barbaros Şansal , "Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla bir sorunumuz yok. Cumhurbaşkanımızın bu coğrafya ile zaten yeteri kadar sorunu var, bizi ne yapsın." şeklinde konuştu.



BÜLENT ERSOY 'BİBER DOLMASI' KILIĞINDA ÇIKTI!

Bülent Ersoy'un Altın Kelebek Ödülleri Töreni'nde ki kostümü için "Biber dolması kılığında çıktı" diyen Şansal, Bülent Ersoy'un çok eski arkadaşı olduğunu belirterek, "Ben Bülent için üzülen bir tip değilim. Bülent kendi kararlarıyla bedelini ödeyerek yaşayan bir arkadaşımız. Onun için hiç üzülmüyorum, ama onu öyle görmek istemezdim. Eldivenler elinde çok esnemişti, lateks gibi duruyordu. Transparan olmuş eldivenler, onun eline göre değildi. Eldivenler 6 numaraydı, onun eli 8,5. Bulaşık eldivenleri gibi duruyordu. " dedi.



ACILARIN KADINI BERGEN GİBİYİM

Barabaros Şansal, oyununa olan ilgi için; " 'Burda Olmaz' her yerde olacak. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Görüyorsun salonlar doluyor. Kültür Bakanlığının desteğine rağmen perde açamayan tiyatro salonları varken ben dolduruyorum. Yasaklanması, hapise atılmam yakındır. 'Acıların Kadını' Bergen gibiyim." dedi.



BU ÜLKEDE AHLAK ERKEKLERDE DEĞİL KADINLARDA SIKINTILI

Geriye bıraktığı yüklü mirasıyla uzun süredir konuşulan Arabesk müziğin efsane sanatçısı Ferdi Tayfur ile de tanıştığını belirten Barbaros Şansal, "İlk Martım Otel de tanıştık. Necla Nazır ile film çeviriyorlardı." dedi. Ferdi Tayfur'un 2013 yılında Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda; "Ben hiç kimseyi aldatmadım, ne olursa olsun hiçbirine yalan söylemedim, hayatıma giren kadınlar hepsi benim evli olduğumu bilerek geldiler kardeşim, demek ki bizde de bir şeyler varmış" sözlerinin hatırlatılması üzerine Şansal; "Bu ülkede ahlak erkeklerde değil kadınlarda sıkıntılı" diyerek iş insanı Ali Ağaoğlu'na da kartvizit atanların olabileceğini söyledi.