Bambaşka Biri’nin 2. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı  

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, ilk bölümüyle en çok konuşulanlar arasına giren Bambaşka Biri’nin 2. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

 

Pazartesi günü yayınlanan ilk bölümüyle ABC1’de 1. dizi olan, Youtube’da kısa sürede 3 milyondan fazla izlenen, sosyal medyada konuşulanlar arasına giren ve uzun süre TT’de kalan Bambaşka Biri yeni tanıtımıyla merak uyandırdı. 

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği “Bambaşka Biri”nin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor. 

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren dizinin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor. 

Bambaşka Biri her Pazartesi Fox’ta.

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Bambaşka BiriHande Erçel

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