Bambaşka bir Atiye

Yenilikçi tavrıyla müzikte hep bir adım önde olan Atiye, hayal ettiklerini hayata geçirmek için hazır.



Uzun bir hazırlık sürecinin ardından “Anlayana” Atiye diskografisinin yepyeni teklisi olarak tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“Anlayana” enerjik vokalleri, salınan ritimleri, hareketli yapısıyla sıra dışı bir dünyanın kapısını aralıyor. Sıkı bir dans şarkısı olmasının yanında enerjisi yüksek yapısı ve sözleriyle yeni bir manifestonun fitilini ateşliyor.

Atiye, ‘Anlayana’ klibiyle de müzik dünyasında ezberleri bozuyor. Hamile olarak kamera karşısına geçmesiyle, sadece anne adaylarına değil, tüm izleyenlere ilham veren Atiye, bu kliple hem müziği hem de anneliği kutluyor.

K-Pop’un renkli ve dinamik makyaj unsurlarını kendi tarzıyla birleştirerek benzersiz bir stil yaratan Atiye, sergilediği etkileyici dans performansıyla ve minimalist-avangard kıyafetleriyle moda dünyasında iz bırakıyor.



‘Anlayana’, dinleyicilere benzersiz ritimler ve dikkat çeken melodik unsurlarıyla Türk pop müziğinin enerjisini harmanlayan, alışılmışın dışında bir görsel şölen sunuyor.”