Balkanlar'da Bursa Kebap Evi ile lezzet rüzgarı esiyor

Türk mutfağının uluslararası temsilcisi haline gelen Bursa Kebap Evi, Türkiye dışında 25'nci şubesini Makedonya'da açarken toplam şube sayısını 150'ye çıkardı.

Bursa'da doğan ve Türkiye'nin lezzetlerini modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Bursa Kebap Evi, İngiltere, Almanya, Kanada, BAE, İran, Irak, Pakistan, Suudi Arabistan'ın ardından Makedonya'da ilk şubesini açtı. 13 ayrı ülkede Türkiye'nin uluslararası lezzet temsilcisi haline gelen BKE, Üsküp'te Cevahir Mall içinde açılan şubede yaklaşık 108 kişilik oturma kapasitesiyle hizmet veriyor olacak, tadına doyum olmayan ürünleriyle tüm Makedonya’ya lezzet şöleni yaşatacak.

Balkanlar'da Diamond Mall ve East Gate Mall de yeni şube açılışı için hazırlıkların sürdüğünü belirten Bursa Kebap Evi Ceo’su Hüseyin Genç şu bilgileri verdi: “Yurt içinde elde ettiğimiz başarıyı yurt dışına da taşıyabileceğimize inanarak çıktığımız globalleşme yolculuğumuza ilk olarak Almanya ile adım attık. Ardından İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Dubai, Abu Dhabi, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkenin güçlü yatırımcılarıyla gerçekleştirdiğimiz master francaise anlaşmalarıyla yurt dışında ciddi bir büyüme elde ettik. Türkiye'de doğup global bir marka olmak, ülkemizdeki başarı yolculuğumuzu yurt dışında da devam ettirmek en büyük amacımız. Bir Türk markası olarak Londra, Mannheim ve Toronto gibi dünyanın önemli marka şehirlerinde şubelerimizi açıyoruz. Temmuz ayında Azerbaycan, şubemizi de açmış olacağız. Globalleşme vizyonumuzla 5 yıllık projeksiyonda yurt içinde 180, yurt dışında 75 olmak üzere 255 şubeye ulaşmak hedefimize yoğunlaştık.

Bunun yanı sıra yarattığımız istihdamla da ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Şu an yurt içinde 2.500, yurt dışında ise 300 kişiye istihdam sağlıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında franchise anlaşması yaptığımız her yatırımcıya şubesinde en az 5 Türk vatandaşını istihdam etme şartı sunuyoruz

Şu anda birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz ve bu bizim için gurur verici. Bu talebi ve büyümeyi yönetirken de sektöre yenilikler getirmeye ve yaptığımız her işi “Bursa Kebap Evi” imzası ile yapmaya devam etmek istiyoruz.”

DÜNYAYI KUŞATAN LEZZETİN KAYNAĞI TÜRKİYE

Bursa Kebap Evi, Almanya, İngiltere, Kanada, BAE, İran, Irak, Pakistan, Suudi Arabistan ve Makedonya olmak üzere toplamda 13 ülkeye başta et ürünleri olmak üzere Kestane şekeri, Kozahan Türk Kahvesi ve Kemalpaşa tatlısı gibi yan ürünleri dışında Bursa Kebap Evi franchise sistemini ve Know-How’ını dünyaya ihraç ediyor.

Bursa Kebap Evi; 2016 yılında, gıda sektöründe dünya genelinde prestijli bir konuma sahip olan Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından gerçekleştirilen "Üstün Lezzet Ödülü"ne layık görüldü. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi'nde, Feed The Future Ödülleri'nin "Hazır Et Ürünü Kategorisi"nde ödül alarak ürünlerinin kalite ve lezzetini bir kez daha tescillemiş oldu.ı temsilcisi haline gelen Bursa Kebap Evi, Türkiye dışında 25'nci şubesini Makedonya'da açarken toplam şube sayısını 150'ye çıkardı.

Bursa'da doğan ve Türkiye'nin lezzetlerini modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Bursa Kebap Evi, İngiltere, Almanya, Kanada, BAE, İran, Irak, Pakistan, Suudi Arabistan'ın ardından Makedonya'da ilk şubesini açtı. 13 ayrı ülkede Türkiye'nin uluslararası lezzet temsilcisi haline gelen BKE, Üsküp'te Cevahir Mall içinde açılan şubede yaklaşık 108 kişilik oturma kapasitesiyle hizmet veriyor olacak, tadına doyum olmayan ürünleriyle tüm Makedonya’ya lezzet şöleni yaşatacak.

Balkanlar'da Diamond Mall ve East Gate Mall de yeni şube açılışı için hazırlıkların sürdüğünü belirten Bursa Kebap Evi Ceo’su Hüseyin Genç şu bilgileri verdi: “Yurt içinde elde ettiğimiz başarıyı yurt dışına da taşıyabileceğimize inanarak çıktığımız globalleşme yolculuğumuza ilk olarak Almanya ile adım attık. Ardından İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Dubai, Abu Dhabi, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkenin güçlü yatırımcılarıyla gerçekleştirdiğimiz master francaise anlaşmalarıyla yurt dışında ciddi bir büyüme elde ettik. Türkiye'de doğup global bir marka olmak, ülkemizdeki başarı yolculuğumuzu yurt dışında da devam ettirmek en büyük amacımız. Bir Türk markası olarak Londra, Mannheim ve Toronto gibi dünyanın önemli marka şehirlerinde şubelerimizi açıyoruz. Temmuz ayında Azerbaycan, şubemizi de açmış olacağız. Globalleşme vizyonumuzla 5 yıllık projeksiyonda yurt içinde 180, yurt dışında 75 olmak üzere 255 şubeye ulaşmak hedefimize yoğunlaştık.

Bunun yanı sıra yarattığımız istihdamla da ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Şu an yurt içinde 2.500, yurt dışında ise 300 kişiye istihdam sağlıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında franchise anlaşması yaptığımız her yatırımcıya şubesinde en az 5 Türk vatandaşını istihdam etme şartı sunuyoruz

Şu anda birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz ve bu bizim için gurur verici. Bu talebi ve büyümeyi yönetirken de sektöre yenilikler getirmeye ve yaptığımız her işi “Bursa Kebap Evi” imzası ile yapmaya devam etmek istiyoruz.”

DÜNYAYI KUŞATAN LEZZETİN KAYNAĞI TÜRKİYE

Bursa Kebap Evi, Almanya, İngiltere, Kanada, BAE, İran, Irak, Pakistan, Suudi Arabistan ve Makedonya olmak üzere toplamda 13 ülkeye başta et ürünleri olmak üzere Kestane şekeri, Kozahan Türk Kahvesi ve Kemalpaşa tatlısı gibi yan ürünleri dışında Bursa Kebap Evi franchise sistemini ve Know-How’ını dünyaya ihraç ediyor.

Bursa Kebap Evi; 2016 yılında, gıda sektöründe dünya genelinde prestijli bir konuma sahip olan Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından gerçekleştirilen "Üstün Lezzet Ödülü"ne layık görüldü. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi'nde, Feed The Future Ödülleri'nin "Hazır Et Ürünü Kategorisi"nde ödül alarak ürünlerinin kalite ve lezzetini bir kez daha tescillemiş oldu.