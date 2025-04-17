Baldız güldürmeye geliyor

Yapımını Berton Medya’nın üstlendiği, Hamdi Alkan’ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı, senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı, ‘Baldız’ filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de gerçekleşti. Başrollerinde Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Damla Aslanalp, Pedro Karami’nin rol aldığı, Emel Müftüoğlu’nun ise konuk oyuncu olarak katıldığı komedi filmi Baldız’ın galasına ünlü akını yaşandı. Geceye; Demet Akbağ, Nevra Serezli, Perihan Savaş, Halil Ergün, Selçuk Yöntem, Begüm Birgören, Seda Üren, Atilla Dorsay, Asena Tuğal, Barış Murat Yağcı, yapımcı Necati Akpınar gibi çok sayıda ünlü isimler katıldı. Sinema salonundaki izleyicilerden büyük alkış alan Baldız, 18 Nisan’da vizyona girecek.



SAKALLARIMI KESERİM

Gösterim öncesi kameraların karşısına geçen oyuncular, filmle ilgili soruları yanıtladı. Filmin yönetmeni ve oyuncusu Hamdi Alkan, “Çok kıymetli sanatçılarımızla bir film yaptık. Kendi içerisinde minik bir hikayesi olan, yüreklere dokunan, size tebessüm ettirecek iyi bir film yaptık. İnşallah seyircisine kavuşur” diye konuştu. Esprileriyle galaya renk katan Alkan, “Yapımcıya çok ısrar ettim. ‘Baldız rolünü ben oynayayım. Sakallarımı da keserim’ diye kabul etmedi” dedi.



KADIN DAYANIŞMASINI ANLATMAK İSTEDİK

Baldız (Fatoş) karakterine hayat veren Oya Başar, kadın dayanışmasının ön planda olduğu bir film yaptıklarını söyledi. Beklentileri yüksek tutmayı sevmediğini ifade eden Başar, “Bence çok hoş, şeker bir film oldu. Hiçbir şeyin beklentisinin yüksek olmasını sevmem. Beklentiler yüksek olmamalı. İyidir, kötüdür, kişiye göre değişir. Biz yaptığımız işte biraz insanın içine dokunmaya, biraz güldürmeyi, biraz sevgiyi anlatmayı ve en önemlisi kadın dayanışmasını anlatmaya istedik. Yapabildiğimiz kadar yaptık, yapamadıklarımız da affetsinler” şeklinde konuştu.



GÜZEL BİR SET GEÇİRDİK

Ayşegül Asar, filmde ‘Ayşegül’ karakterini canlandırdı. Duayen isimlerle çalıştığını belirten Asar, “Keyif aldığımız, çok güzel bir film yaptığımızı düşünüyorum. Sette oldukça keyif aldık ve eğlendik. İzleyenlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Hamdi hocam çok güzel çekti. Güzel anlar yaşadık. Duayenlerle çalıştım. Güzel bir set geçirdik. Ön planda bizler varız ama arka planda olan arkadaşlarımızın emeğine sağlık diyorum” ifadelerini kullandı.



KENDİME ÇOK ŞEY KATTIM

Filmin Yasemin’i Damla Aslanalp, “Bu kadroda yer almak benim için büyük bir şanstı. Kendime çok şey katabildim. Hem hayat arkadaşı kazandım hem de işimle alakalı güzel dersler çıkardım” diye konuştu.



BİZ BU İŞİ ÇOK SEVDİK

‘Mine’ karakterine hayat veren Asuman Dabak, “Biz bu işi çok sevdik. Sıcacık, komik… Herkesin hayatına dokunduğu ama asıl önemlisi kadın dayanışmasının ön planda olduğu güzel bir film oldu. Şansı bahtı açık olsun” şeklinde konuştu.



FİNALDE ÇOK EĞLENDİK

Emel Müftüoğlu, konuk oyuncu olarak katıldığı filmde ‘Sevda’ karakteriyle seyircinin karşısına çıktı. Çok keyifli bir set geçirdiğini anlatan Müftüoğlu, “Ben konuk oyuncuyum. Filmdeki kadroyu duyunca çok düşünmeden kabul ettim. Tahminimden çok daha keyifli bir set oldu. Finalde çok eğlendik ve mutluyuz” dedi.



EŞİNİ BEYAZPERDEYE TAŞIYACAK

‘Baldız’ filminin galasına katılan ünlü isimlerden Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer’in hayatını beyazperdeye taşıyacağını açıkladı. Bu konuda girişimlerin olduğunu belirten Savaş, erkek oyuncu olarak Engin Akyürek’i düşündüğünü söyledi: “Yılmaz’ın (zafer) filminin yapılmasını istiyorum. Bunun için de bu sene ya da önümüzdeki sene harekete geçip bunu gerçekleştireceğim. Engin Akyürek’in canlandırmasını isterim. Benzerlik de söz konusu”

Bir süredir ekranlarda uzak olan Perihan Savaş, gelen projeleri değerlendirdiğini ifade etti. Yer aldığı projelerde senaryoya önem verdiğini belirten Savaş, “Benim için senaryo çok önemli. Hikâyenin nereye doğru gittiğine bakarım. Mesele iyi kadın kötü kadın değil. Oyuncu her rolü oynar ama senaryonun gerçekliği ve gidişatı benim için çok önemli” dedi.

DEFNE JOY FOSTER, YAPAY ZEKÂ İLE FİLMDE OLACAK

Nevra Serezli, filme ilgili olarak “Çok kaliteli ve dozunda bir komedi filmi bizi bekliyor. Oya’nın çok ince esprileri olduğunu düşünüyorum. Çok eğlenceli bir işe benziyor” diye konuştu. ‘Sihirli Annem’ dizisinin, film versiyonunu çekimlerine başlandığını söyleyen Nevra Serezli, “Çok heyecanlıyım. 22 sene sonra Sihirli Annem çekiliyor. Bu dünyaya veda edenler haricinde herkes işi kabullendi ve geldi. Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz. Defne’nin yapay zekâ ile filme yer alması planlanıyor” diye konuştu.



YAPAY ZEKAYA AYAK UYDURMAM

Şarkıcı Seda Üren, şıklığıyla gecede dikkat çekti. Oyunculuğa sıcak bakıp bakmadığı sorulan Seda Üren, “Sit-com teklifi var. Projeyi değerlendiriyorum ama ne kadar var olabilirim, başarı sergileyebilirim bilmiyorum. Okuyorum uygun olursa değerlendiririm” dedi. Seda Üren, “Teklifi kabul etmeniz durumunda Türkan Şoray kanunlarınız olur mu?” sorusuna “Öpüşmem, sevişmem. Ben oyuncu değilim. Beni zaten oyuncu olarak isteyen bir insan, oyuncu olarak kabul etmeyecek. Bir karakter olarak kabul edecek. O yüzden öpüşmem, sevişmem” diye yanıt verdi. Üren, “Şu karakteri çok iyi canlandırırım dediğiniz bir karakter var mı?” sorusuna ise “Ben kendi başıma bir sit-com’um. Ne kadar dışarı dönük eğlenceli bir karakter de olsam iç dünyamda o kadar duygusalım ki. Biliyorum ki o film, dizi bir hikâye ve okurken ağlıyorum. Ben çok duygusalım. Bence ben kendim olsam yeter” şeklinde yanıt verdi.



Seda Üren, son yıllarda hayatımızın her alanına giren yapay zekâ hakkında konuştu. Müzik çalışmalarında yapay zekayı kullanmayacağını açıklayan Üren, “Yapay zekaya ayak uydurmayacağım. Sanatıma sahip çıkacağım. Yapay zekâ kıyametin ilk 10 sırasında geliyor ona inanıyorum. Duyguya ve insanın yarattığı her şeyin yanındayım” dedi.