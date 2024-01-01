Bakü yılbaşı heyecanını Kutsi ile yaşadı

Azerbaycanlılara müzik dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçı, hayranlarının tıklım tıklım doldurduğu gecede efsane şarkılarını tüm dinleyicilerle birlikte adeta bir koro eşliğinde seslendirdi.

“Sana Ne”, “İlan-ı Aşk”, “Kalbim” gibi en sevilen hitlerini art arda seslendiren Kutsi, misafirlerine hafızalardan çıkmayacak bir yılbaşı gecesi armağan etti.

Kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin yeni yılını kutlamayı ihmal etmeyen ünlü sanatçı, “Yeni yıl bize hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirsin.” dedi. Unutulmaz gece de Kutsi’nin hayranlarına bir de sürprizi vardı. Kızı ile sahnede düet yapan ünlü sanatçı alkış yağmuruna tutuldu.