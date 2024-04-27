'Bakkal Amca Mahmut Tuncer' filminin vizyon tarihi belli oldu
Mahmut Tuncer'in absürt bir açıdan ele alınan biyografi filmi, 3 Mayıs'ta vizyona girecek.
Mahmut Tuncer, Necmi Yapıcı, Mehmet Ali Kaptanlar, Sera Tokdemir, Korhan Herduran, Buse Sinem İren, Bedia Ener, Atilla Olgaç ve Mehmet Ali Erbil'in başrolünü paylaştığı 'Bakkal Amca Mahmut Tuncer' filmi için geri sayım başladı.
Mahmut Tuncer'in absürt bir açıdan ele alınan biyografi filmi, 3 Mayıs'ta vizyona girecek.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği yapımın senaryosunu Özgür Bakar kaleme aldı.