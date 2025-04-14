Baharın renk paleti ve tüm notaları, Beca yeni tabaklarında

Beca'nın açıldığı ilk günden beri devam ettirdiği, mevsim döngüsünü takip eden ve iddiasını sade ve şık tabaklarından alan mutfak felsefesi, bahar tabaklarıyla yenilenen yeni mönüsüyle beraber bir katman daha derinleşiyor.

Bahar sezonunda tabaklar daha şık, tarifler daha yalın.

Yeni tabakların hikayesini, fermante tatlar, yenilenilebilir çiçekler, aromatik birleşimler, İtalyan ve Asya mutfaklarının bahar döneminden alınan esintiler oluşturuyor.



Sezona saygılı, şık ve sade, yeni tabaklar arasında Trüflü ve kuşkonmazlı linguine, domates stracciatella, 'crispy' kalamar, tuna nigiri ve trüflü pizza var. "Carccoffi ala Beca" ve "Wagyu Nigiri" ise Beca’nın yeni imza tabağı olmaya aday, yeni mönünün favori tabaklarından.

Bahar mönünün yenilikçi kısımlarından biri, kahvaltı kısmı. Bagel kuleleri, İspanyol dilinde omlet, taze karışımlar, aromatik tabaklar, Beca usulü french tost ve muffin seçeneklerinden oluşan yeni kahvaltı seçkisinin tatlısı tuzlusu bol, enerjisi yüksek, etkisi uzun.

Bar ve kokteyl koleksiyonundaki yenilik, içki kültürümüzü zenginleştirecek bir deneyim sunuyor: "Beca's Bar Cart".



Alanlar ve masalar arası, mobil servis veren “Beca’s Bar Cart”, klasik kokteylleri kendi damak tadınıza ve yemek seçeneklerinize göre kişiselleştirilmiş bir reçeteyle tasarlayıp servis ediyor.



Farklı esans seçenekleri sunan ve kişiye özel değişiklik gösteren kokteyl mönüsü, beş duyuya hitap ediyor; tatları kadar kokuları ve sunumlarıyla da ilgi çekiyor.