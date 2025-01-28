Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ı eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi!

Dolandırıcılık ve suç örgütüne dahil olma suçlarından yargılanan ve eylül ayında tahliye olan Bahar Candan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu'nun çocuk oyununda yer alan ablası Nihal Candan'ı eleştirmesine sosyal medya fenomeni, "Gaf yapıldı diye düşünüyorum. Ablam çok başarılı... Evladı olan bir annenin bu şekilde gaf yapmasını istemezdim. Düşmez kalkmaz bir Allah... Kimseye kötülüğümüz olmadı. Sadece kendimize kötülüğümüz oldu. Biz kötü bir şey yaşadık. Bizim de ailemiz var. Umarım Allah kimsenin evladın başına böyle bir şey vermez. Yarın bir gün onun da başına gelebilir. Sanki kendi isimlerini duyurmak için reklam yapıyorlar diye düşünüyorum" dedi.



OLGUN BİR YAŞTA YAŞIYOR OLSAM ATLATMAZDIM

Geçtiğimiz günlerde ablası Nihal Candan'ı eski sevgilisiyle birlikte olduğu için suçlayan Candan, "İki kardeş arasında sürtüşmeler olur. Ben biraz daha çocuk ruhluyum. Halen ne kadar ünlü olduğumun farkında değilim, sosyal medyayı interaktif kullanıyorum. O da insanlara farklı geliyor" diye konuştu.

Nihal Candan'ın, "Eski kadar sık görüşmüyoruz" sözleri için sosyal medya fenomeni, "İkimiz de yoğunuz. Nihal'ın tiyatroları var. Ben de yoğunum. Daha oyununu izlemeye gidemedim" ifadelerini kullandı.

Candan, "Cezaevi süreci hayatınızda ne değiştirdi?" sorusuna, "Kesinlikle değiştirdi. Olgun bir yaşta yaşıyor olsam atlatamazdım, kendime yediremezdim. Bende travma olabilirdi. Genç yaşta olmasını eğitim, askerlik gibi akıl alınması gereken bir durum gibi olarak görüp başa çıkmaya çalışıyorum. Psikolojik olarak kendime bu şekilde açıklıyorum. Ders aldım" açıklamasını yaptı.



YEMEK ISMARLADI

Yeni projelerinden bahseden sosyal medya fenomeni, "Yarışma programı 'İşte Benim Stlim'e katılıyorum.

DJ olacağım orada" dedi. Candan, kağıt toplayan bir kadını ise mekana götürerek, yemek ısmarladı.