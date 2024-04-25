Bade İşçil'den çarpıcı itiraflar!

BBO Yapım'ın ekran klasikleri arasına giren yapımı Empati'de, Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oyuncu Bade İşçil oldu.



Oyuncu, yaşanmış gerçek hikayelerle empati kurarken, kendi hayatına dair de Taylan'ın sorularını yanıtladı. Taylan'ın güzellik ile ilgili sorusunda İşçil tüm samimiyetiyle şu yanıtları verdi:



"Varlık sebebim güzel olmak değil, öyle yaşamıyorum... Bir yere kadar takıldığım noktalar oldu, kızlarla arkadaşlıklarımda eşlerinden; yani sevgililerinden kıskandıkları zamanlar oldu lise zamanlarında..



Anlamsız buluyordum, kendini soyutluyorsun, kız arkadaşlarından daha çok erkek arkadaşlarla geçinebiliyordum çünkü daha düz mantık, 'ay o tehlike, şöyle baktı' diye bile yorumluyorlardı çünkü, etraflarında olursam tehlike yaratabilirim gibi görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte burada sorun... Empati kurarken kendimi düşündüm..."