Babalık heyecanı yaşayan Cansel Elçin duygularını ilk kez paylaştı!

TV100'den Onur Üçkarışoğlu ve Ömer Can'ın haberine göre; Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çocuk heyecanı yaşıyor.



Elçin, "Umarım sağlıklı bir doğum gerçekleşir. Söylemedik ilk başlarda... 3.5 ay söyleyemedik. Cinsiyet yakında belli olacak. Kız ya da erkek fark etmez. Hayatım onu sevmekle geçecek" dedi.



Oyuncu, "İlk baba olacağınız haberini nerede aldınız?" sorusuna, "Şahane Hayatım setinde aldım haberi... Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Cannes Film Festivali'ndeydi Zeynep... Videoyla gösterdi. Doğum Türkiye'de olacak" yanıtını verdi.