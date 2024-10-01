'Baba Beni Güldürsene' filmi için Farberge yumurtası yapıldı

"Baba Beni Güldürsene" filmi için Faberge yumurtası yapıldı. Bir babanın sıkıcı hayatını bırakıp kızı için dünyanın en eğlenceli babasına dönüştüğü aile macerası "Baba Beni Güldürsene" filmi için özel Faberge yumurtası yapıldı.

Almanya’nın Chemnitz şehrindeki atölye ile anlaşan yapım ekibi, değerli taşları da Türkiye’den gönderdi.



Merakla beklenen film 8 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.