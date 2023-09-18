Baba - oğul aynı filmde!

‘Kurtuluş Savaşı’ sırasında geçen bir bilim kurgu hikayesinin ele alındığı Territory (Bölge) filmin çekimleri tamamlandı. Yapımcılığını Yenisei Films’in yaptığı yönetmenliğini ve senaryosu Ramazan Ekmekci’nin üstlendiği filmin kadrosunda Latif Ağgedik Kadir Parlak, Sevim Oyar, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Eser Ağçalı Seyfi Azrak, Can Beslen, Oğuzhan Özden, Aykut, Özer Tetik, Abdurrahim Demir ve Boran Akgedik gibi oyuncular yer alıyor.



Çekimleri Adana’da yaklaşık bir ay süren filmde baba-oğul Latif Ağgedik ile Boran Ağgedik birlikte ilk kez kamera karşısına geçtiler.