Azra Akın, Ivana Chubbuck'ın sahnesinde buluşuyor

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan ve dünyanın en saygın oyuncu koçlarından biri olarak tanınan Ivana Chubbuck, yeniden İstanbul’a gelecek olması Türk oyuncular arasında büyük heyecan yarattı. Ivana Chubbuck Masterclass, 15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu unutulmaz etkinlikte, psikoloji ve davranış bilimine dayalı oyunculuk tekniklerini öğrenecek olan pek çok ünlü isim, şimdiden yerini ayırttı.

Masterclass programında interaktif sahne performansında yer alacak özel isimler arasında, Amerika’da Chubbuck ile daha önce çalışma fırsatı bulan Azra Akın da yer alacak. Chubbuck’ın rehberliğinde tekniğin inceliklerini sahnede uygulama şansı bulacak olan Akın, bu deneyimden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Charlize Theron, Brad Pitt ve Halle Berry gibi Hollywood’un dev isimlerine koçluk yapan Chubbuck, bu etkinlikte Türk oyunculara da eşsiz bir rehberlik sunacak.