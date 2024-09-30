Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali 1 Kasım'da başlıyor

Türkiye Ayvalık'ta yeni bir turizm etkinliği ile tanışıyor. Ayvalık mutfağına özgü lezzetler, zeytin toplama ve hemen ardından kişiye özel zeytinyağı üretimi, ile dünyaca ünlü kırmızı mercan resiflerine dalış eğitimlerinin verildiği etkinlik 1 Kasım'da başlıyor.



Türk turizmi, Ayvalık'ta deniz altı zenginliği, zeytin hasadı, dünyaca ünlü zeytinyağı ve tarihi yüzlerce yıllık geçmişe dayanan mübadele mutfağının efsane lezzetleri, Zeytin Hasadı Festival Turu'nda birleştirildi. Şehrin turizm çeşitliğini zenginleştiren etkinliklerle tanınan iş insanı Uğur Berk'in hazırladığı yeni turizm konsepti Meis Turizm ve Sezek Travel ile hayata geçiriliyor.

ETS, Jolly ve Tatilbudur gibi ulusal acenteler üzerinden 3 günlük Ayvalık paket turu şeklinde pazarlanıyor. Program her gün sabah yogası ile başlıyor. İlk gün Ayvalık Meydanı'nda düzenlenecek olan Ege'nin en renkli festivaline katılım sağlanacak. Ayvalık Zeytin Müzesi ziyareti sonrası Kırlangıç Zeytin Pazarı açılışı, tarihi Ayvalık pazar yeri esnaf gezisi gerçekleşecek, İkinci gün Zeytin Hasat Etkinliği'ne katılanlar, topladıkları zeytinlerle, üzerine isimleri yazılı şişelere ilk hasat sıkımına tanık olacak. Zeytinyağı Sabun Atölyesi deneyiminin ardından akşam yemeğinde dünyanın en iyi Ege Mutfağı şefleri arasında gösterilen Arzu Acurol'un hazırladığı Rakı Balık Ayvalık etkinliği geceye damgasını vuracak.



Turizmci Uğur Berk'in yıllardır tanıtımına önem verdiği dünyanın ikinci büyük kırmızı mercan resiflerine sahip olan Ayvalık, ilk kez dalış deneyimi yaşamak isteyenler için hazırlanmış. Büyüleyici güzelliğiyle keşfedilmeyi bekleyen kırmızı mercan resiflerine dalmak isteyenler kısa bir eğitimin ardından büyülü bir dünya ile tanışacaklar. Üç günlük hafta sonu tatilini, müzik, yoga, zeytin hasadı ve ilk zeytin yağı sıkımı deneyimi, Ayvalık kültür rotası, Cunda Adası ziyareti gibi etkinliklerle renklendirmek isteyenler için tam pansiyon tur fiyatı kişi başı 21.500 TL olarak açıklandı.