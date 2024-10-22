Ayvalık'ın zenginlikleri 1 Kasım'da dünyaya açılıyor

Tarih, tabiat, mimari ve gastronomi zenginliği ile dört mevsim turizme açık bir kentin klasik turizm odaklı, katma değeri düşük yatırımlara kurban edilmemesi gerektiğini söyleyen Uğur Berk şunları söyledi: "Bölgenin tabi güzelliği yanında zeytinyağı açısından dünyanın en kaliteli ürününü üreten özelliği var. Tarihi mimarisi içinde hayatın devam ettiği ender bir şehir olan Ayvalık, benzersiz gastronomi zenginliği yeterince bilinmiyor. Dünyanın en büyük ikinci kırmızı mercan yatakları çok seçkin bir kitleyi ağırlamayı bekliyor. Tüm bunların yanında Midilli'ye en yakın limana sahibiz. Turizmciler bu özellikleri dikkate alarak yatırım yapmalı"

FESTİVAL İÇİN ZENGİN PROGRAM HAZIRLANDI



Türk turizmi, Ayvalık'ta deniz altı zenginliği, zeytin hasadı, dünyaca ünlü zeytinyağı ve tarihi yüzlerce yıllık geçmişe dayanan mübadele mutfağının efsane lezzetleri, Zeytin Hasadı Festival Turu'nda birleştirildi.

Şehrin turizm çeşitliğini zenginleştiren etkinliklerle tanınan iş insanı Uğur Berk'in hazırladığı yeni turizm konsepti lokal acenteler olan Meis Turizm ve Sezek Travel ile hayata geçiriliyor.

ETS, Jolly ve Tatilbudur gibi ulusal acenteler üzerinden de 3 günlük Ayvalık paket turu şeklinde pazarlanıyor. Program her gün sabah yogası ile başlıyor. İlk gün Ayvalık Meydanı'nda düzenlenecek olan Ege'nin en renkli festivaline katılım sağlanacak. Ayvalık Zeytin Müzesi ziyareti sonrası Kırlangıç Zeytin Pazarı açılışı, tarihi Ayvalık pazar yeri esnaf gezisi gerçekleşecek, İkinci gün Zeytin Hasat Etkinliği'ne katılanlar, topladıkları zeytinlerle, üzerine isimleri yazılı şişelere ilk hasat sıkımına tanık olacak. Zeytinyağı Sabun Atölyesi deneyiminin ardından akşam yemeğinde dünyanın en iyi Ege Mutfağı şefleri arasında gösterilen Arzu Acurol'un hazırladığı unutulmuş rum mezeleri ile geceye damgasını vuracak.



Turizmci Uğur Berk'in yıllardır tanıtımına önem verdiği dünyanın ikinci büyük kırmızı mercan resiflerine sahip olan Ayvalık, ilk kez dalış deneyimi yaşamak isteyenler için hazırlanmış. Büyüleyici güzelliğiyle keşfedilmeyi bekleyen kırmızı mercan resiflerine dalmak isteyenler kısa bir eğitimin ardından büyülü bir dünya ile tanışacaklar.



Üç günlük hafta sonu tatilini, müzik, yoga, zeytin hasadı ve ilk zeytin yağı sıkımı deneyimi, Ayvalık kültür rotası, Cunda Adası ziyareti gibi etkinliklerle renklendirmek isteyenler için tam pansiyon tur fiyatı 18.000 TL olarak açıklandı