Aysu Türkoğlu, Manş ve Kuzey Kanalı rekor geçişi sonrası yeni rekor için yola çıkıyor

Hilton markasına ait Bodrum Torba'da DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort ve Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts ev sahipliğinde geçen basın toplantısında Türk ultra maraton sporcusu 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, meydan okuma ve azimle dolu cesur bir yolculuğa çıkmaya hazırlandığını duyurdu. 2022 yılında 60 kilometrelik Manş Kanalı parkurunu 16 saat 28 dakikada geçerek “en genç Türk sporcusu” olmuş, ardından 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçen “ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu” unvanını almıştı. Aysu, Oceans Seven Parkurlarından biri olan Cook Strait Geçişi için 13 Mart'ta yola çıkarak Yeni Zelenda Wellington'ı geçecek ve efsane isim bir kez daha tarih yazacak.

Yüzme dünyasında “Oceans Seven” etkinliği yedi benzersiz ve zorlu deniz koşulunda yüzücüleri sınıyor. Aysu'nun ve sarsılmaz kararlılığının, bu yeni zorlukla da doğrudan yüzleşerek başarı sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Aysu Türkoğlu, “Oceans Sevens” kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.

22-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan geçiş, Picton Marina'dan start alacak ve Cook Strait'in güçlü akıntılarına karşı mücadele ederek 23 kilometrelik zorlu bir parkuru kapsayacak. Su sıcaklığının 15-18 derece arasında değişmesi beklenirken, Aysu Türkoğlu ve ekibi bu zorlu şartlara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Aysu Türkoğlu, Cook Strait Geçişi için daha önce Kuzey Kanalı'nda destek veren ve crew ekibinde bulunan Menajeri Nesli Özel ve açık su yüzücüsü Murat Öz ile birlikte olacak. Murat Öz'ün kendisi de havanın müsait olduğu bir diğer günde Cook Strait geçişini tamamlamayı hedeflerken, bu sefer Aysu Türkoğlu ve Nesli Özel tekne ekibinde yer alacak. Aysu Türkoğlu, Cook Strait Geçişi'ni başarıyla tamamladığı takdirde, Oceansın Seven'ın üçüncü etabını başarıyla tamamlayacak ve uluslararası açık su yüzme topluluğunda adını bir kez daha duyuracak.



2024 YILINDA 3 GEÇİŞ

Aysu Türkoğlu, Cook Strait Geçişi ardından bu yıl Haziran'da 22 Bridges Manathan (48 km) ve Eylül ayında Catalina (30-35 km) kanallarını geçmek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Bu geçişleri tamamladığı takdirde aynı zamanda Triple Crown unvanının da sahibi olan en genç Türk yüzücü olarak başarılarını taçlandıracak.

SOĞUĞA KIŞIN KARLAR, YAZIN DA BUZ DOLU KÜVET İÇİNDE YATIYOR

Aysu, bu cesur girişim için aylar süren zorlu bir hazırlık ve sıkı bir eğitim süreci geçirdi. Manş Denizi ve Kuzey Kanalı zaferi sırasında edindiği paha biçilmez deneyimlerden yararlanan Aysu, daha da zorlu zaferler elde etme arayışında becerilerini ve metanetini titizlikle geliştirdi.



Aysu, karşı karşıya olduğu muazzam risklerin farkında. Ancak bu tür sınavların üstesinden gelmenin fiziksel ve zihinsel sınırlarını benzersiz yüksekliklere taşıyacağını da biliyor.



Aysu Türkoğlu, müthiş bir kararlılıkla soğuğa dayanıklılık antrenmanlarını yepyeni bir seviyeye taşıyor. Mükemmellik arayışında buzlu sularda saatlerce yüzüyor, haftanın altı günü doğa koşullarına göğüs geriyor ve sıkı bir kuvvet antrenmanı yapıyor. Ancak Aysu için bu yolculuğun özü salt fizikselliğin ötesine geçiyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi, "Psikolojik ve zihinsel gücünüz ne kadar yüksekse, kanal geçişinde elde edebileceğiniz performans da o kadar yüksek olur. Bu nedenle, psikolojik yeterliliğiniz fiziksel yeterliliğiniz kadar önemli."



Aysu Türkoğlu her kulaç atışında, güçlüklerden yılmayan insan ruhunu örneklerken, hayallerin ve özlemlerin sınır tanımadığını kanıtlıyor. Aysu'nun yolculuğu, azmin ve kendine olan inancın gücünün bir kanıtı olarak, gelecek nesillere yüzücüler ve maceracılar için ilham kaynağı oluyor.

