Aysu Baçeoğlu sektöre geri döndü

Bir döneme damgasını vuran ünlü model Aysu Baçeoğlu, 7 yıl aradan sonra yeniden müzik dünyasına hızlı bir dönüş yaptı.



11 yıl önce yayınlanan ve son dönemde Z kuşağının favorisi haline gelen 10 Numara şarkısına kırmızı beyaz forması ve enerjik danslarıyla klip çeken Baçeoğlu, hem klibi hem açıklamalarıyla magazin gündemine oturdu.



Sözleri Murat Yaprak’a ait olan şarkının remix versiyonunda DJ Okan Doğan’ın imzası bulunurken, klip çekimleri Studio Carbon’da gerçekleştirildi. Uzun süren sessizliğin ardından yeniden kamera karşısına geçen Baçeoğlu, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: Türkan Şoray gibi bir heyecanım var. Ta ki kameralar karşısına geçene kadar. 7 sene sonra yeniden sektörde olmak beni çok heyecanlandırdı."



Baçeoğlu, sektöre verdiği aranın nedenini ise şöyle anlattı: "Çok fazla manipülasyona uğradım, ekmeğimle oynandı. Ruhum dayanamadı. Üretmeyince bu camiada tükenmek istemedim. Kendi kişisel gelişimime yöneldim. Şimdi 6 sokak köpeğim, 5 kedim, bir atım ve bir buzağım var. Bu sektörün büyücüleri var. O kadar üzerime gelindi ki... Ama artık buradayım."



GÜLBEN ERGEN'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Gülben Ergen’e teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Aysu Baçeoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yanımda olduğu için Gülben Ergen’e çok teşekkür ediyorum. Çocuklarıyla birlikte çok güzel bir video çekti. Çocuklarla olan tüm videoları çok beğendim. Gülben’i çok severim."



Aysu Baçeoğlu, sanat camiasından daha fazla destek beklediğini belirtirken kıskançlık duygularının sektörde hâkim olduğunu da söyledi: "Sanat camiası sessiz kalıyor. Kış uykusundalar. Bazılarının dönemi bitti, bazılarınınki başladı. Şimdi 10 Numara zamanı."



Z kuşağının klibe gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu da dile getiren ünlü model, “Küçük çocuklardan öğretmenlere, annelerden Sefo’ya kadar herkes videolar çekiyor. Bu parayla yaptıramayacağınız bir şey. Şükür ki bu sektörde hâlâ ekmeğim varmış” dedi. Son olarak şarkının Demet Akalın’a ait olduğu yönündeki söylentilere de değinen Baçeoğlu, “Demet böyle bir açıklama yapmadı. Onun da çok güzel şarkıları oldu. Her devrin bir dönemi var. Bu dönem Z kuşağı beni seçti” diyerek sözlerini tamamladı.