Ayşegül İzer’den yeni sergi: Hakikat Öncesi

Sergide, Ayşegül İzer’in doğa, insan ve zaman kavramlarını sorgulayan eserleri yer alıyor. Çiçekler, meyveler, denizin dalgaları ve ışığın oyunları, tablolarında büyülü bir dansa dönüşüyor. Sanatçının saat betimlemeleriyle zamanın akışını sorguladığı eserlerden biri, izleyicilere mevcut anın ötesindeki gerçeklere dair düşündürücü bir bakış sunuyor.

Red Rouge Art Galeri, bu sergiyle sanata ve sanatçısına yeni bir platform sunarken, alışılan düzene karşı koyan ve özgün bir diyalog oluşturan eserleriyle samimiyeti ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir ütopyayı hayata geçirmeyi hedefliyor. "Hakikat Öncesi," sanatın cesur dilinden faydalanarak izleyicilerin içsel yolculuklarına rehberlik eden bir kaçış alanı sunuyor.

Aynı zamanda Türk resim sanatının önemli isimlerinden Zeki Faik İzer’in torunu olan Ayşegül İzer, fantastik dünyalar ve alegorik anlatımlar kullandığı eserlerinde ilham kaynağının çocukluğundan bu yana okuduğu kitaplar, izlediği filmler olduğunu söylüyor:

Sergide sanatseverlere eserleri hakkında bilgi veren Ayşegül İzer, şunları söyledi: ‘’La Fontaine ve Andersen Masalları’ndaki betimlemeler, Baron Munchausen’in Maceraları, Miyazaki filmi ‘Komşum Totoro’ bende derin izler bırakmıştır. Teneke Trampet filmindeki gibi, erişkinlerin mutsuz, endişeli dünyalarına katılmaktansa zihnimi yaratıcı ve düşsel şeylere yormak bana hep daha cazip geldi. İşlerimde, fantastik dünyalar, alegorik anlatımlar kullanmayı seviyorum, ama bu çirkinlikleri görmediğim anlamına gelmiyor. Özellikle çevre kirliliği, endüstri atıkları son zamanlarda resimlerime girdi. Yaşam engin bir deniz gibi, gidecek başka bir yer, sahip çıkılacak başka bir dünyamız yok.”

Dice Kayek Saat olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirten Serhat Saat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Başer ise, “Ayşegül İzer, sanatıyla, resimleriyle ve eğitimci yanıyla bizlerin takip ettiği önemli bir isimdi. Böyle güzel bir sergi açacağını öğrenince Dice Kayek Saat olarak değerli hocamızın yanında olmak istedik. Hepimizin koluna takmaktan zevk aldığı saatler de aslında birçok detayı ile bir sanat gibi yaklaşılması gereken bir alan. Ayşegül hanım, eserleriyle bizlere de ilham oluyor. Hakikat Öncesi-Pre-Truth resim serginde yer almak bizlere mutluluk veriyor” dedi.

Red Rouge Art Galeri’nin kurucusu sahibi Ayşe Aslı Akkülah de, “Ayşegül Izer’in çocukluğundan bu yana getirdiği neşeli dünyası ile izleyiciyi buluşturduğu büyüleyici, aynı zamanda da geçmişi ve bugünü renklerini ve umudunu hiç kaybetmeden eleştiren bu sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” diye konuştu.

Dice Kayek Saat’in desteklediği sergi, Teşvikiye Red Rouge Art Galeri’de 22 Şubat’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.