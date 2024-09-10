Ayşegül Aldinç: Kıskanıldığımı ve engellendiğimi biliyorum 

Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler, 3. yılıyla yeni sezona merhaba dedi. Düvenci, yeni sezonun ilk programında usta sanatçı Ayşegül Aldinç'i konuk etti.

Usta sanatçı Ayşegül Aldinç'ten Bambaşka Sohbetler'e özel açıklamalar geldi. 

"SEKTÖRDEN DOSTUM YOK" 

Aldinç "Kıskanıldığımı ve engellendiğimi biliyorum. Bunların kimler olduğunu da biliyorum. günün birinde hayatımla, sektörle ilgili bir kitap yazdığımda onların isimlerini değiştirebilirim de... Ama içimde tutarak da bu dünyadan gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü onlar yaparken engelledim diye çok mutlulardı. Ben bunları yazabildiğim zaman, ne günse o gün, birileri de rahatsız olsun. O sıralarda ben de rahatsız olmuştum çünkü" dedi. 

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