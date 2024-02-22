Ayşegül Aldinç’in yeni kitabı ikinci baskıyı yaptı

Ayşegül Aldinç; aşkı, dostluğu, geçmiş günleri ve magazini odağına aldığı yeni kitabı çok kısa sürede tükenerek 2. baskıyı yaptı.

Ayşegül Aldinç, hafta sonu günlükleriyle okuyucularının karşısına sürpriz bir kitapla çıktı.  Yalın dili ve muzip anlatımıyla dikkat çeken Aldinç, pozitif bakış açısıyla adeta “kafaya takmama” sanatını icra ediyor. Kitap, 2. baskıyı yaparak satış listerine hızlı bir giriş yaptı.

“Malumatfuruş,” pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla açılıyor ve tüm dünyanın tanık olduğu salgın zamanlarının resmini çiziyor. Hafta sonu günlüklerine pandemi sonrası da devam eden Aldinç, mizahı elden bırakmadan siyasetten ekonomiye, televizyon dünyasından sosyal medyaya pek çok konuya da değiniyor.

Ayşegül Aldinç’in “Malumatfuruş” kitabı okura yaşamın stresinden uzaklaşıp soluklanabileceği keyifli bir okuma vaat ediyor.

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