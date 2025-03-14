Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli ayrılığı doğum gününde açıkladı!

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli ayrılığı doğum gününde açıkladı! İşte detaylar...

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin boşanacakları iddia ediliyordu.


Tatari, doğum gününde ayrıldıklarını açıkladı.


Tatari, "Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.
Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz.


Tatari, Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmiş, 2020'de bebeklerini kucaklarıa almıştı.

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