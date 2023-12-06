Ayşe Tolga’nın yazdığı Ne İstersen Değil Neysen Onu Çekersin tüm kitabevlerinde  

Son yıllarda daha fazla ilgi çeken manifest ettirmek konusu üzerine medyada ortaya çıkan yanlış bilgilerin veya bazı kitaplarda anlatıldığı üzere dilek dilemek, bazı ritüeller yapmak gibi temelsiz, basit teknikler olmadığını ifade eden yazar, bilakis tezahür ettirmenin kendisinin bir ustalık olduğunu anlatmak amacıyla hazırladığı eseri karşı sav olarak okura sunuyor.

Tolga, kuantum fiziğine göre tezahür ettirmenin şansa, umut etmeye bağlı ucuz bir sihir numarası olmadığına, eyleme dayalı tekniklerle ustalaşabileceğiniz bir alan olduğuna dikkati çekerken, kuantum gerçekliğine ait temel evrensel bazı yasaları içselleştiren ve teknikleri doğru uygulayabilen herkesin, yaşamın her yerinde sonsuz olasılıklarla zaman ve boyutun ötesindeki tüm tezahürlerle buluşacağını, bu alanın Kuantum Tezahür Alanı olduğu bilgisini okurla paylaşıyor.

Tezahür Ustalığı , zihniyet ve vizyon oluşturma tekniklerinin inceliklerini öğreterek, her birimizin içinde gizlenmiş sonsuz potansiyelleri nasıl harekete geçireceğimizi açıklıyor.

Yazar Ayşe Tolga, okura sadece teorik bilgiler vermiyor aynı zamanda okura özel niyet ve vizyon oluşturma egzersizleri, meditasyonlar ve uygulamaları QR kodlu olarak kitapta sunuyor.