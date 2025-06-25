Ayşe Erbulak bu kez şaşırtırken güldürüyor!

Polisiyenin en üretken kadın yazarlarından Ayşe Erbulak, Dedektif Kadınlar serisinin ilk kitabı Çok Şekerli Ölüm'de, kadın dayanışmasıyla merakın mizahını yapıyor. Ayşe Erbulak, Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan, Dedektif Kadınlar serisinin ilk kitabı Çok Şekerli Ölüm ile okuyucularıyla buluşuyor.

Çok Şekerli Ölüm'de; biri tekerlekli sandalyesinde dijital dünyanın ustası bir hacker, diğeri şık gözlükleri ve merakıyla her kapıyı aralayan eski bir tekstilci. Meral ve Zeynep, İstanbul’un kalbinden Bodrum’un sularına kadar uzanan gizemli bir vakayı çözmeye hazırlanıyor!

MEDCEZİR DEDEKTİFLİK BÜROSU İŞ BAŞINDA!

Bodrum kıyılarında kaybolan bir adam… Yalancı tanıklar, gizli ilişkiler, örtbas edilen sırlar... Ve arkalarında çözülmeyi bekleyen bir "ölüm..."

Çok Şekerli Ölüm, yalnızca zekice bir kurgu değil, aynı zamanda kadın dayanışmasının, mizahın ve merakın başrolde olduğu taptaze bir başlangıç. Dedektif kadınlar serisinin ilk kitabı, her sayfada oyukuyucu şaşırtacak, şaşırtırken de gülümsetecek.

CİNAYETİ ÇÖZMEK, BAZEN KALBİNİZİ AÇMAKLA BAŞLAR

Serinin diğer kitapları Limoni Ölüm ve Ödüllü Ölüm sonbaharda okuyucu ile buluşacak.