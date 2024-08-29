Ayşe Betil sanat eserlerinin çıkış hikayesini anlattı

Sanat dünyasında önemli bir yer edinen Ayşe Betil, eserlerine bakış açısını ortaya koydu. Betil, “Çalışmalarımın ilk tetikçisi dışsal ya da içsel bir etki oluyor. Bu etkiyle birlikte zihnimde bir tasarım oluşuyor. Bu tasarımda ayrıntılara girmeden, bende yarattığı ve yaratmak istediğim duygu ve etkiye odaklanıyorum. Çalışmalarımı genel hatlarıyla, öncelikle zihnimde, oluşturduktan sonra uygulamaya geçip, yazı ya da çizim fark etmez, ayrıntılara yoldayken girmeyi tercih ediyorum. Bunu önemsiyorum çünkü yaratım sürecinde ortaya koyduğum üretimin de benden istediği, daha önce hiç aklıma gelmeyen şeyler olabiliyor. Bu bakımdan, eyleme geçtiğimde ortaya çıkan eserle karşılıklı bir ilişki içerisine girdiğimi söyleyebilirim.” dedi.

EN BÜYÜK ETKİ “DUYGULAR”

Eserlerinin oluşum sürecindeki ilham kaynaklarından da söz eden Betil, “Yaptığım işlerde beni etkileyen ve yönlendiren en büyük şey duygular. Hem genel olarak duygular hem o anda yaşadığım duygular. Hem diğer insanların ve hatta canlıların duyguları hem kendi duygularım. İzleyici ya da okuyucunun duygularına temas edebilmek benim için çok önemli.” dedi.

Resimlerinde ve öykülerinde insanı temel aldığını vurgulayan Betil şunları söyledi: “Eserlerimde insandan yola çıkıyorum. Ne var ki insanların görünüşleriyle ya da etiketleriyle pek işim olmuyor benim. Görünenin arkasındakini sezmeye ve eğer şansım varsa görmeye ve sezdirip göstermeye çalışıyorum. Esas arzum, resimlerime bakan ya da öykülerimi okuyan insanların kendi duygularıyla iletişim kurması, hislerini bir gözden geçirmesi. En karanlık taraflarımızla karşı karşıya gelmenin, çok örseleyici olmakla birlikte, hepimize iyi geleceğine inanıyorum ve bunun en etkili yolunun sanat ve edebiyat olduğunu düşünüyorum.”

DUYGULAR DAHA KALICI YER EDİNİYOR

Sanat eserlerindeki önemli noktalara da değinen Betil, “Sanat eserinde teknik elbette ki çok önemli. Kusursuz bir tablo bende hayranlık uyandırır ancak ruh hissetmezsem sadece teknik olarak hayran olmakla kalırım. Ancak ruhen beni etkileyen çok basitçe yazılmış, belki çok amatör bir yazının, ömrüm boyunca etkisinden kurtulamayabilirim. İkisi arasında bir seçim yapmak çok zor ve bence pek doğru da değil ancak duyguların bende daha kalıcı bir yer edindiğini de söylemem gerekir.” dedi.