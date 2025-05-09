Ayşe Barım'ın ortağı olduğu ID İletişim'in dolandırıldığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Muhasebeci Alperen Birben’in Ayşe Barım'ın ortağı olduğu ID İletişim'i dolandırdığı iddia edilmişti. Alperen Birben’in 90 milyon TL'lik vergisi ödemeyip, Londra'ya kaçtığı söylenmişti. Alperen Birben'in avukatı Av. Halil Koray Çetin açıklama yaptı. Çetin, "Beyaz tv logosu ile yayın yapmakta olan televizyon kanalında 09.05.2025 tarihli “Söylemezsem Olmaz” isimli magazin programında müvekkilim Alperen Birben’in “Ayşe Barım a 90 milyonluk vurgun planını kim yaptı” başlıklı haberi ile "dolandırıcılık" algısını yaratmayı amaçlayan ve 5187 sayılı Basın Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturan bir yayın yapılmıştır.

Müvekkilim Alperen Birben, Birben Mali Müşavirlik Şirketi olarak sektörde birden fazla ajansa bağlı oyunculara kişisel muhasebe hizmeti vermektedir. Id İletişim ile resmi hiçbir çalışması da bulunmamaktadır. Yayında bahsi geçen konunun direkt ne Id iletişim ile ne de ismi geçen şahıslarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Mali müşavirlik şirketinin yaşamış olduğu bir sorun, şirket tarafından gerekli prosedürler uygulanarak tarafların bilgisi dahilinde çözüme ulaşmıştır.

Müvekkil ile ilgili olarak yapılacak haberlerde "gerçek dışı" ve "kamuoyunu yanıltıcı" ifadelere son verilmesi ile "objektif habercilik ilkelerine" ,"gerçekliğe saygı" unsurları ile "cevap hakkına" saygı duyulmasını beklemek en doğal isteğimizdir. Müvekkilin kişilik haklarına, itibar ve saygınlığına zarar vermek amaçlı bu tür yayın ve yorumlara itibar edilmemesini, iftira niteliğindeki yayının ilgilileri hakkında her türlü yasal haklarımızın kullanılacağı, Kamuoyuna saygıyla bildirilir" ifadelerini kullandı.