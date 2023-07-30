Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi 30.07.2023 16:03 Ayrıldıkları söyleyen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi. İşte detaylar... Geçtiğimiz aylarda yol ortasında tartıştığı görüntüleriyle gündem olan Yasmin Erbil ile Survivor ile tanınan sevgilisi Yiğit Poyraz tatile çıktı. Ayrıldıkları iddia edilen çift, aşka geldi. Ayrılmadıklarını ilan eden ikiliden Mehemt Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Erbil, romantik kareleri Instagram'dan paylaştı. Poyraz'ın da imaj değiştirdiği görüldü. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Yasmin ErbilYiğiz Poyraz