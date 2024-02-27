Bu renkli ve eğlenceli kitap, 8-15 yaş arası çocukları hedef alıyor ve içerisinde otuzun üzerinde hikaye barındırıyor. Aynur Ayaz, bu hikayelerde çocuklara, hayvanların bakış açısından farklı meslekleri ve sosyal sorumluluk kavramını anlatarak onların hayal güçlerini ve empati yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Aynur Ayaz'ın daha önceki kitaplarından olan ve üçüncü baskısını gerçekleştiren "Samimi Niyet" adlı eserinden sonra "Hayvanların Gözünden Meslekler", yazarın sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor. Bu yeni kitap ile Aynur Ayaz, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden öğretici ve eğlenceli bir okuma deneyimi sunuyor.

Aynı zamanda, Aynur Ayaz'ın "Hayvanların Gözünden Meslekler" kitabıyla birlikte başlattığı sosyal medya kampanyası büyük ilgi görüyor. Takipçiler, kitap hakkındaki düşüncelerini ve etkileşimlerini #HayvanlarınGözündenMeslekler hashtag'i ile paylaşıyorlar.

Aynur Ayaz, projeye karar verme sürecini şu şekilde ifade ediyor: "Her zaman iç sesim ve kalbimle hareket ederek bu tür projeler ve sosyal sorumluluk işleri üzerinde çalışmayı seviyorum. Uzun yıllar önce çocuklar için kalıcı bir şeyler yapma hayallerim vardı ve bu proje tam da bu hayallerimle denk geldi. İki yıllık emeğin ve bana destek olan kitap içindeki isimlerin emeğiyle, bu projenin gerçekleşmesi benim için büyük bir mutluluk."dedi