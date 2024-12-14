Ayna'dan Hatay'da efsanevi konser

Kalyon Live Antakya’da gerçekleşen etkinlik, Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın 21 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda, 6 Şubat Depremleri'nde yıkılan Hatay’da “Yeniden Doğuşun" umudunu yeşertmek için verdiği konserden sonraki ilk büyük konser olarak dikkat çekti. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği konserin biletleri kısa sürede tükendi.

1996 yılında yola çıkan ve yıllardır hayranlarıyla birlikte şarkılar söyleyen Ayna Grubu, bu defa Hatay’da verdiği unutulmaz konserle yıllardır müzikseverlerle kurduğu güçlü bağları bir kez daha pekiştirdi.

Konser, deprem bölgesinde yeni yaşamı örmenin adımlarının güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.