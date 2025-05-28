Ayliz Duman bir ilki gerçekleştirdi!

Kapalıçarşı tarihinde ilk kez bir moda çekimine ev sahipliği yaptı.

Grand Pazar 1461 dergisinin ilk sayısı için gerçekleştirilen bu özel çekimde, 2024 Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman, Yazıcı Grubu’nun eşsiz takıları ve ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun tasarımlarıyla objektif karşısına geçti.

Moda fotoğrafçısı Cengiz Dikbaş’ın karelerine yansıyan çekim, Kapalıçarşı sokaklarında şimdiye dek görülmemiş bir atmosfer yarattı.



Tarihi çarşının taş sokaklarında gerçekleşen çekime esnaftan turiste, gelen geçenden meraklı gözlere herkes büyük ilgi gösterdi.

Ayliz Duman, çekim boyunca enerjisi ve neşesiyle tüm ekibe moral verdi.

Çekim sonrası verdiği röportajda Meksika’da düzenlenen Miss Universe organizasyonuna dair ilginç detaylar paylaşan Ayliz Duman, özel hayatına da samimiyetle değindi.

Kısa sürede verdiği 30 kilonun hikâyesini içtenlikle anlatan Duman, formunu koruma sırlarından da bahsetti.

Çekim gününde öğle yemeği yerine sadece çubuk kraker tercih etmesi, disiplini ve kararlılığıyla dikkat çeken güzeli bir kez daha farklı kıldı.

Kapalıçarşı’nın büyülü dokusu ile modanın buluştuğu bu tarihi çekim, belleklere kazındı.