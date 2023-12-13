Aylin Coşkun, sahnelerinin engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki'ye bakın ne tavsiyede bulundu?

Aylin Coşkun, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yeni projeleri olacağını söyleyen şarkıcı, "Çocuk tedavisinde ara vermiştim. Yorgun süreç geçirdim. Yazın yeni eserler gelecek. Zamanında günde 3-4 sahne alıyordum, özlememişim. İnsanlarla buluşmayı özledim. Bana video gönderip, 'Bakın çocuğum Sinsirella söylüyor' demelerini özledim. 'Sinsirella' hep gündemde" dedi. Yılbaşında evinde olacağını söyleyen Aylin, "2023 sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Malum tedavi olduğum için evlendiğimden beri zor geçiyor. Savaş başladığından beri kabus gibiyim. Bebek yapmak için uğraşan kadın olarak, çocukların ve ailelerin ölmeleri, müslüman olarak bana dokunuyor. Hiçbir insan bunu hak etmiyor. Yeni yılda barış gelsin. Çocuk çok istedikçe Allah vermiyor. Ben mücadele ediyorum takdiri Allah verecek. Allah ne verse olur, ondan büyük yok" yanıtını verdi.

AYNI POPÜLARİTEYİ HEP BEKLEMESİ OLMAZ

Şarkıcı, "Aleyna Tilki sahnelerinin engellendiğini açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Yıllardır canım istemediği için sahne almıyorum. Piyasa 1-2 menajer de dönüyor. Menajer birinin hayatını bitiremez ama... İyi şarkı yapmazsanız bitersiniz. Başka biri istendiği halde, 'O gün sahnesi var, bunun sahnesi daha iyi' denildiğine şahit oldum. Bence Aleyna kendi ayağına sıktı. Hızlı bir giriş yaptı. Pırıl pırıl kız. Onun yaşındayken anne-babamız bize sahip çıktı. Onun annesinin anladığım kadarıyla biraz şarkıcılıkla ilgili hevesi var. Kızını biraz durdurmalı... Hızlı tüketim var. Üç ayda biri çıkıyor. Yeniler 3-5 ay sonra sevilmiyor. Biz eskiden geldiğimiz için şanslıyız. Daha önünde uzun yıllar var. Daha neler görecek. Şöhret ateşten gömlek, doğru giymezseniz yanarsınız. Bizim zamanında dergi kapaklarıyla meşhur olunuyordu. Şimdi internete döndü. Herkesin bir dönemi var. Küçük olmanın ekmeğini yedi. Aynı popülariteyi hep beklemesi olmaz. Bir psikologa gitmesi gerekiyor" cevabını verdi.

FRENE BASMAK GEREKİYOR

Kendisinin de başına böyle bir durum geldiğini söyleyen Coşkun, "Ünlü bir popstarın sevgilisi benimle aynı konserde olacaktı ama beni istemedi. Beni engelledi. Neler gördük. Kıskanç menajer ve patronda olur. Ama biz sanatçılar olarak birbirine destek veren insanlarız da... Albümde birbirimize vokal yapan kişileriz. Herkesin yanında, 'Ben starım' dersen sana, 'yürü lan' derler. Biraz mütevazi ve frene basmak gerekiyor" dedi.

ŞARKIMI VE PARAMI HALEN VERMEDİ

Geçtiğimiz aylarda para verdiğini ama karşılığında henüz parça almadığını söylediği Sinan Akçıl için şarkıcı, "Bu arada Sinan Akçıl şarkımı ve paramı halen vermedi. Vermiyor! Ne arayan ve soran var" diye konuştu. Yılbaşı için milli piyango bileti alan Coşkun, "Bugün çok bilet aldım. Çantam bilet dolu... Bu sene zengin olacağım. Herkes yoksullara yardım ederim diyorum. Ben hasta çocuklara yardım ediyorum. Allah'a şükür kendime ait standart bir hayatım var zaten. Ben yardım ederim" ifadelerini kullandı.

Aylin Coşkun, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yeni projeleri olacağını söyleyen şarkıcı, "Çocuk tedavisinde ara vermiştim. Yorgun süreç geçirdim. Yazın yeni eserler gelecek. Zamanında günde 3-4 sahne alıyordum, özlememişim. İnsanlarla buluşmayı özledim. Bana video gönderip, 'Bakın çocuğum Sinsirella söylüyor' demelerini özledim. 'Sinsirella' hep gündemde" dedi. Yılbaşında evinde olacağını söyleyen Aylin, "2023 sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Malum tedavi olduğum için evlendiğimden beri zor geçiyor. Savaş başladığından beri kabus gibiyim. Bebek yapmak için uğraşan kadın olarak, çocukların ve ailelerin ölmeleri, müslüman olarak bana dokunuyor. Hiçbir insan bunu hak etmiyor. Yeni yılda barış gelsin. Çocuk çok istedikçe Allah vermiyor. Ben mücadele ediyorum takdiri Allah verecek. Allah ne verse olur, ondan büyük yok" yanıtını verdi.

AYNI POPÜLARİTEYİ HEP BEKLEMESİ OLMAZ

Şarkıcı, "Aleyna Tilki sahnelerinin engellendiğini açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Yıllardır canım istemediği için sahne almıyorum. Piyasa 1-2 menajer de dönüyor. Menajer birinin hayatını bitiremez ama... İyi şarkı yapmazsanız bitersiniz. Başka biri istendiği halde, 'O gün sahnesi var, bunun sahnesi daha iyi' denildiğine şahit oldum. Bence Aleyna kendi ayağına sıktı. Hızlı bir giriş yaptı. Pırıl pırıl kız. Onun yaşındayken anne-babamız bize sahip çıktı. Onun annesinin anladığım kadarıyla biraz şarkıcılıkla ilgili hevesi var. Kızını biraz durdurmalı... Hızlı tüketim var. Üç ayda biri çıkıyor. Yeniler 3-5 ay sonra sevilmiyor. Biz eskiden geldiğimiz için şanslıyız. Daha önünde uzun yıllar var. Daha neler görecek. Şöhret ateşten gömlek, doğru giymezseniz yanarsınız. Bizim zamanında dergi kapaklarıyla meşhur olunuyordu. Şimdi internete döndü. Herkesin bir dönemi var. Küçük olmanın ekmeğini yedi. Aynı popülariteyi hep beklemesi olmaz. Bir psikologa gitmesi gerekiyor" cevabını verdi.

FRENE BASMAK GEREKİYOR

Kendisinin de başına böyle bir durum geldiğini söyleyen Coşkun, "Ünlü bir popstarın sevgilisi benimle aynı konserde olacaktı ama beni istemedi. Beni engelledi. Neler gördük. Kıskanç menajer ve patronda olur. Ama biz sanatçılar olarak birbirine destek veren insanlarız da... Albümde birbirimize vokal yapan kişileriz. Herkesin yanında, 'Ben starım' dersen sana, 'yürü lan' derler. Biraz mütevazi ve frene basmak gerekiyor" dedi.

ŞARKIMI VE PARAMI HALEN VERMEDİ

Geçtiğimiz aylarda para verdiğini ama karşılığında henüz parça almadığını söylediği Sinan Akçıl için şarkıcı, "Bu arada Sinan Akçıl şarkımı ve paramı halen vermedi. Vermiyor! Ne arayan ve soran var" diye konuştu.

Yılbaşı için milli piyango bileti alan Coşkun, "Bugün çok bilet aldım. Çantam bilet dolu... Bu sene zengin olacağım. Herkes yoksullara yardım ederim diyorum. Ben hasta çocuklara yardım ediyorum. Allah'a şükür kendime ait standart bir hayatım var zaten. Ben yardım ederim" ifadelerini kullandı.