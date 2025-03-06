‘Ayı Kardeşler: Kahraman Takımı’ 14 Mart’ta vizyonda

200 milyon ABD dolarını aşarak serinin en yüksek hasılatını yapan “Boonie Bears: Guardian Code”, “Ayı Kardeşler: Kahraman Takımı”, eğlenceli ve macera dolu hikayesiyle beyaz perdede.

2023 Çin yapımı film, renkli karakterleri, komik olayları ve aksiyon dolu sahneleriyle 6-12 yaş çocukların ebeveynleriyle birlikte keyifle izleyecekleri bir animasyon filmi.

Briar ve Bramble’in eğitici ve eğlenceli hikayelerinin beyaz perdeye yansıdığı hikayede; iki sevimli kahramanın, gizemli koşullarda geçen çocuklukları ve yıllar sonra karşılaştıkları yaşlı bir dişi ayının ortaya çıkmasıyla yaşadıkları konu alınıyor. Ayı kardeşlerin gerçeğin peşinde yaşadıkları maceraları, çevre bilinci, teknoloji ve heyecanlı sahnelerle, doğa temalı görüntüler eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Wediacorp’a ait yapım şirketi WediaEntertainment’in animasyon filmi “Ayı Kardeşler: Kahraman Takımı” Türkçe dublaj olarak perdeye yansıyacak.