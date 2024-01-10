Aydemir Akbaş hastalığı nedeniyle galaya katılamamıştı! Sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Aydemir Akbaş hastalığı nedeniyle galaya katılamamıştı! Sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Aydemir Akbaş, başrolünde yer aldığı 'Kolçapino 4' filminin galasına rahatsızlığı yüzünden katılamadı.


Kanser tedavisi gören oyuncunun, nefes darlığı rahatsızlığı yüzünden geceye katılamadığı öğrenildi.


Snob Magazin'in Akbaş'ın yakın çevresinden öğrendiği bilgiye göre; Akbaş'ın evinde dinlendiği, o yüzden katılamadığı söylendi. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer’in yazıp oynadığı ‘Kolpaçino’nun son filmi ‘Kolpaçino 4’ün galasında oyuncular Akbaş için dua istedi.


Sezer röportajın sonunda Akbaş'ı alkışlayarak, sevenlerinin dua istemesini istedi.

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