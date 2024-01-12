'Avrupa Yakası' yeniden çekiliyor mu? Sarp Apak açıkladı!

Sarp Apak, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Bıyıklarını kesen oyuncu, "Hem iş hem de elim çok gidiyordu. Bir stand-up ile ilgili çalışmamız var. Mart ayında olacak. Bu sene tiyatro ve sinemaya ilerliyorum ama televizyona hep muhtacız" dedi.



'Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddialarına Apak, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmışlardır. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" şekline konuştu.