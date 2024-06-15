Avon’un güneş bakım ürünleriyle yaza keyifli bir merhaba deme zamanı

Gücünü kucaklayan, özgüvenini arttıran ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunan kadınların güzellik markası Avon, kadınların tatil çantasından eksik etmek istemeyecekleri ürünleriyle karşınızda.

Yaz güneşini Avon ile kucaklayın

Avon’un baştan aşağı yüksek koruma sağlayan ürünleriyle yaz güneşini keyifle kucaklamaya hazır olun. UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrum korumasının yanı sıra, suya dayanıklılığı ile vazgeçilmeziniz olacak Avon güneş bakım ürünleri, dermatolojik olarak da test edildiği için güvenli kullanım sağlıyor.

Sıcak yaz günlerinde, yüzünüzü güneşin zararlı etkilerine karşı korumanız en önemli adımlardan biri. Avon Care Sun Mat Görünüm Veren Nemlendirici Yüz Kremi SPF50 ağırlaşma hissi yaratmadan yüksek korumaya yardımcı oluyor. Hem yüz hem vücudunuz için kullanılabilen SPF50 Avon Care Sun+ Yüz ve Vücut için Güneş Kremi suya dayanıklı ve hafif yapısıyla plaj çantalarının olmazsa olmazı olarak öne çıkıyor.

Avon’un anın tadını çıkarıp hızlıca bronzlaşmak isteyenlere özel geliştirdiği Avon Care Sun Bronzlaştırıcı Yağ SPF15, hindistan cevizi yağı içeren formülü cildinizi nemlendirirken, teninizin doğal bronzlaşma sürecine yardımcı olur ve SPF15 ile güneş koruması sağlar.

Avon’un hem koruyan hem bakım yapan ürünleriyle güneş keyfiniz yaz boyu sürecek.



Avon Care Sun Mat Görünüm Veren Nemlendirici Yüz Kremi SPF50 Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 174.99 TL.

Avon Care Sun Bronzlaştırıcı Yağ SPF15 Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 259,99 TL.

Avon Care Sun Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi SPF50 135ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 294,99 TL