Avon’dan sadece 7 günde daha sıkı, dolgun ve pürüzsüz bir cilt görünümü

Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücutta üretilen kolajen miktarı azalmaya başlıyor. Yaşlanmayla birlikte ciltte kolajen kaybı meydana geliyor, cilt esnekliğini kaybediyor ve hasar görmeye açık hale geliyor. Elastikiyetini kaybeden ciltte ise kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Kolajen üretiminin azalmasıyla mücadele etmek, cildinizin genç ve sağlıklı görünümünü korumak için iki yeni formül geliştiren Avon; ANEW Skin Renewal Power Cream ve Power Serum ile, 7 günde gözle görünür sonuçlar** elde etmeye yardımcı oluyor.

Cilt bakım rutininde güçleri birleştirin ve 7 günde yılların kolajen kaybını geri kazandırmaya*** yardımcı olmak için geliştirilmiş Avon’un şimdiye kadarki en yüksek Protinol konsantrasyonuna sahip* Anew Power Krem ve Serum’u keşfedin. Bu Krem ve Serum ikilisinin Protinol gücü, belirgin bir şekilde pürüzsüz bir cilt hissi için cilt yüzey tabakasının yenilenmesine* yardımcı olur.

Anew Power Krem

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 334,99 TL

Dermatologlar ve bilim insanları ile geliştirilen Avon'un son yeniliği Anew Power Krem, sadece Avon’a özel ve patentli Protinol teknolojisi ile İKİ tip kolajen (Tip I ve Tip III) desteği sağlamaya yardımcı olur. Formülündeki diğer güçlü içerik olan Niasinamid, cildin yüzey tabakasında bulunan cilt yüzey hücrelerinin yenilenmesine* ve kolajen kaybını önlemeye yardımcı olur.

Gündüz ve Gece kullanılabilen, Protinol içeren ANEW Power Krem cilt yüzey tabakasında bulunan hücrelerin yenilenmesine,* kolajeni desteklemeye, cildin nemli ve pürüzsüz görünümlü hissedilmesine yardımcı olur .

Anew Power Serum

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 349,99 TL

Avon’un Favorilerinden Anew Power Serum, yenilenen ambalajı ve güçlenen formülü ile tam 10 kat daha fazla* Protinol içeriyor. Anew Nemlendirici Kremlerdeki Protinol seviyesine göre tam 10 kat daha fazla Protinol içeren ANEW Power Serum, 7 günde yılların kolajen kaybını geri kazandırmaya*** yardımcı oluyor. Cilde derinlemesine yoğun nemlendirme sağlarken hafif yapılı dokusuyla ciltte ağırlık yapmıyor ve kolayca emilim sağlıyor.

Siz de Anew Power Serum ve Krem ile cildinizdeki dönüşümü hızlandırın ve #Anewile7Gün etiketiyle Challenge'a katılarak sonuçlarınızı paylaşın!

*Anew Nemlendirici Kremlerdeki Protinol seviyesine göre 10 kat fazla Protinol içerir. Formüllerdeki Niasinamid, cildin yüzey tabasında bulunan milyonlarca cilt hücresinin yenilenmesine yardımcı olur. In-vitro test çalışmasına dayanmaktadır.

**Tüketici Çalışmasına dayanmaktadır.

*** In-vitro test çalışmalarına dayanmaktadır.