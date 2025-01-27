Atiye'nin stresle formülü şaşırttı!

Atiye, 1,5 yıl aradan sonra yayımladığı yeni teklisi Anlayana ile Kafa Radyo'da Pınarating'in konuğu oldu.

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kız çocuğu Rumi'yi dünyaya getiren Atiye, stresli olduğu zamanlarda çikolata yemeyi ve Harry Potter izlemeyi sevdiğini açıkladı.

Yemek yemeyi ve gezmeyi de çok sevdiğini sözlerine ekleyen Atiye, dans etmenin kendisine iyi geldiğini açıkladı.



Yayında Pınarating'in çok kıskandığın bir şarkı oldu mu sorusu üzerine ATİYE, Kenan Doğulu'nun İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar albümündeki Doktor şarkısı olduğunu söyledi. Demosunu dinlediğinde bayıldığını Kenan Doğulu'nun harika sözler yazdığını ve bu şarkıyı sahnede de söylediğini dile getirdi.