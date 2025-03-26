Atiye kızı Ferhafeza'nın doğum gününde kelebek oldu!

Ünlü şarkıcı Atiye kızı Ferhafeza'nın doğum gününde kelebek oldu! İşte detaylar...

Atiye, geçtiğimiz gün 6 yaşına basan kızı Ferhafeza'nın doğum gününü evde, ailesi ve arkadaşları ile beraber kutladı.


Kızına sürpriz yapıp evi balonlar ve kelebeklerle süsleyen Atiye de çocuklarıyla beraber Kelebek oldu.


Günün sonunda pastasını annesi, babası ve kardeşleri ile üfleyen Ferahfeza, okula adım atma yaşına girmenin heyecanını yaşadı.

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