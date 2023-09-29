Atiye, İbrahim Erkal’ın “Unutmayacağım” şarkısına yeniden hayat verdi

Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Atiye, bu parça için uzun süre üzerinde çalıştı. Sözü ve müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Febyo Taşel'e ait Unutmayacağım ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının video klibinde İbrahim Erkal'ın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntüleri Vedat Vural tarafından restorasyon çalışması yapılarak kurgulandı.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.