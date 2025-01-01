Atiye'den yılbaşında aile fotoğrafı!

Atiye yeni dünyaya gelen kızı Rumi, diğer kızları Neva, Ferahfeza ve eşi Erol Sebebci ile yılbaşı için evlerinin bahçesinde çektirdikleri aile fotoğrafını paylaştı.

Bir yıl sonra yayınladığı yen teklisi Anlayana ile güzel başarıları yakalayan Atiye 2025 yılı içinde yeni yıl mesajını yayımladı: "Herkese selam. 2024'ü geride bırakıyoruz. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç. Bu yıl hepimiz için daha büyük hedefler, daha derin bağlar ve daha çok sevgi getirsin.

Daha çok dans, daha çok kahkaha daha çok müzik ve eğer biraz da dram lazımsa... Tamam onunlada başa çıkarız. Son olarak; kendi ışığınızı küçültmeyin hayalerinizi büyütün ve her adımda dahada güçlenin. Çünkü biz buradayız, birbirimiz için... Mutlu yıllar, hepinizi seviyorum" dedi.