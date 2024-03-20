Atatürk filmi yeniden vizyona giriyor

Lanistar Media yapımı “ATATÜRK 1881-1919” 2. Film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanacağı 19 Nisan haftasında yeniden gösterime giriyor. Millî mücadelemizi anlatan filmin daha çok öğrenci tarafından izlenebilmesi için, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) ile anlaşma yapıldı.

TÖZOK ile iş birliğinin detaylarını Yapımcı Hakan Karamahmutoğlu paylaştı: “Gençlerimizin tarihimizi öğrenmeleri ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaları çok önemli. O nedenle TÖZOK’la yaptığımız iş birliğinin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Özel okul öğrencisi olsun ya da olmasın, üniversite öğrencileri dâhil tüm öğrenci gruplarımıza 60 TL’lik özel fiyat uygulaması başlatıyoruz. Filme öğrencileriyle birlikte gelen öğretmenlerimizden ücret alınmayacak. Ayrıca tüm izleyicilerimiz özel indirimli fiyatlarla filmi izleme şansı bulacaklar. Bu bizim için millî bir sorumluluktur, yapımcılar olarak kârlarımızdan fedakârlık ettik, TÖZOK’un da destekleriyle filmimizi Türk gençlerine emanet ettik.”

TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk ise iş birliğine dair şunları söyledi: “Bizler eğitimciler olarak filmi izledik ve gerek tarihi saptamalarıyla gerekse de görsel ögeleriyle Atatürk’ü gençlerimize layık olduğu gibi aktarabilmek için önemli bir fırsat olduğunu gördük. Bizler gelecek nesilleri yetiştirmekle mükellefiz. Bu sorumluluğumuz çerçevesinde ATATÜRK filmini, tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin eğitiminin bir parçası olarak görüyor, tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin izlemesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Tarihimizin destansı zaferi Çanakkale Savaşı’nın anlatıldığı filmi Türk gençleriyle paylaşmanın önemine değinen yapımcı Saner Ayar şöyle konuştu:

“Ülkemizin kuruluş mücadelesinin ve onun kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve daha iyi anlaşılması, bize miras bıraktıkları bağımsızlığımızın değerinin bilinmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, millî egemenliğimizin teminatı TBMM’nin açılışının 104. yılı olan 23 Nisan haftasında filmimizi yeniden vizyona alıyoruz. Gençlerimize bu imkânı sağlamak bizim için millî bir sorumluluktur. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü, 23 Nisan'ı ve 19 Mayıs'ı milletçe kutlayacağımız bir sürece böyle bir katkı sunabildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz.”

‘ATATÜRK 1881-1919’ filmi, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda, Avustralya, Azerbaycan’ın yanı sıra Kosova’da ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 5 kıtada 30’dan fazla ülkede gösterildi. Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ olan “ATATÜRK I”, Box Office Türkiye verisine göre 1,6 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

Bir Mehmet Ada Öztekin filmi olan “ATATÜRK 1881-1919”, “Kurtuluşa Doğru” giden yolu, Millî Mücadele’yle kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Filmde; Mustafa Kemal rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor.

Filmin Tarih Danışmanları ise şöyle: Genel Danışmanlar Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu. Askerî Danışman Tuncel Koç. Askerî Kostüm Danışmanı Kadir Türker Geçer. Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş.

“ATATÜRK II”, 1915’ten başlayarak Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar süren sürece odaklanıyor. 1915 yılında, Gelibolu cephesinde büyük bir sınav veren Mustafa Kemal’in önünde başka savaşlar vardır. Doğu Cephesi’nde Ruslara, Suriye cephesinde ise İngilizlere karşı büyük bir mücadele verecek; sonunda 1. Dünya Savaşı’nda Savaşı’nı kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Fakat tüm bu başarıların üstüne İstanbul’a döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaşacaktır…