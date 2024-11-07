Ata Demirer komediye nasıl başladığını anlattı

Bu yıl “Bir Tarihin Başlangıcı” temasıyla gerçekleşen Brand Week Istanbul’da onur konuğu Ata Demirer oldu.

 Ata Demirer komedyenliğe başlangıç hikâyesini Brand Week Istanbul sahnesinde anlattı. 

“Mizahımın özünde insanı sevmek ve şaşırtmak var” diyen Ata Demirer, genç bir müzisyen olarak çalıştığı yıllarda Kuzey Ege insanıyla yaşadığı etkileşimlerin, komedyenlik kariyerinde onu bugün bile beslediğini söyledi. Kendisini henüz kimse komedyen olarak tanımazken, hazırladığı kaseti bir tanıdığı aracılığıyla Leman Kültür’e götürdüğünü anlatan Demirer, Cem Yılmaz’ın üne kavuştuğu yıllarda, çok sayıda kişiden komedi alanında keşfedilmek umuduyla talep geldiğini, kendisinin kasetinin de bu yoğunluk içinde değerlendirmeye alınmadığını aktardı. Üzüntüden kahrolduğunu ancak şansını başka yerlerde denemek üzere hazırladığı kaseti geri almak istediğini, fakat dergidekilerin kaseti kaybettiklerini ve bunun üzerine ona bir şans vererek kendisini izlemek üzere çağırdıklarını anlattı. Demirer hikayesini, “Kader gayrete âşıktır” sözleriyle tamamladı. 

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