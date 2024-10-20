Ata Demirer'e havaalanında şok!

Ata Demirer, koltuk numarası değiştirilince isyan etti.



Komedyen, havayolu şirketini uyardı.

Demirer, "Havaalanına erken geldim F1 numaralı koltuğu verdiler uçağa biniş kontrol noktasında F3 oldunuz dediler! Neden dedim? Değişiklik oldu uçak v.s... Neyse bindim herkes mutlu F1 boş. Sonra tatlı bir isyan ettim bir süre sonra F1'e geçin buyrun dediler? Anlaşılan beklenen ağır abi yetişememiş uçağa artık kimse? Çok ayıp ya F1 meraklısı değilim ama ya o koltukları satma ya da bunu yapma Bu paylaşımı sadece Türk Hava Yolları şikayet olsun diye yazıyorum insanlara bunu yapmayın bu memlekette zaten yeterince değersiz olduğumuz hissettiriliyor ayıptır! Tekrar edeyim F1 falan umrumda değil derdim sadece hakkım olanı almak ve başkalarının da alması" diye yazdı.