Ata Demirer'den şaşırtan 'Eyyvah Eyvah' itirafı...

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programının yayınlanan bölümünde konuk olan Ata Demirer samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü komedyenin Aslı Şafak’ın sorduğu hayatının hangi dönemlerinde daha verimli oldun? sorusuna cevabı şöyle oldu. "Bu benim hayatımda çok önemli bir şey şu an sorduğun. Ben hep büyük travmalar geçirdikten sonra çok verimli oldum. Avrupa Yakası’ndan yeni ayrılmıştım çok bunalımlı bir dönemdi. 2007 yılında düştüm bahçede tendonumu yırttım bir buçuk sene fizik tedaviye gittim ve çok ızdıraplı bir dönemdi. Sonra bir gösteri yazdım yatarken. Koltuk değnekleri ile fizik tedaviye giderken. Dizim falan döndü yanlış tedavi falan. Doktor sahnede iyileşeceksin dedi. Gösteri yazma işlemi falan bitti sahneye çıktım. Sonrasında düşündüm benim başıma hadise gelmeseydi ben bu gösteriyi yazamayacaktım “Tek kişilik dev kadro 2” öyle çıktı.

EYYVAH EYVAH FİLMİ BÜYÜK TRAVMALARIMDAN ORTAYA ÇIKTI

Büyük travmalar sonucu daha üretken olduğunu söyleyen Ata Demirer sözlerine şöyle devam etti. ‘’Eyyvah Eyvah 1’ de öyledir. Eyyvah Eyvah 1’i yazdığımda özel hayatımda sorunlu bir dönem geçiriyordum. Bir şekilde orada olmak istemedim ama orada olmak

zorundaydım. Ben buradan nasıl çıkarım diye düşündüm en çok olmak istediğim yeri düşündüm. Dedim şuan en çok olmak istediğim

yer kuzey ege Bozcaada, Gökçeada, Geyikli o taraflar. Dedim bir kız göreyim yolda aşık olayım. Bir Müjgan yaratıyım. Ben aslında kendime bir masal yaratmıştım o duygunun içinden çıkabilmek için. O şekilde Eyvah Eyvah çıktı”

ATA DEMİRER’DEN FUTBOLDA KARDEŞLİK MESAJI!

Programda Galatasaraylı olduğunu dile getiren komedyen izleyenlere futbolda kardeşlik mesajı verdi. Demirer, "Toprağı asistanım Fenerbahçe’den getirdi. Ben bir Galatasaraylıyım, Cihangir’de oturuyorum ama Fenerbahçe toprağı istedim özellikle. Çünkü futbol mutluluktur, sağlıktır, ahlaktır, barıştır. Fenerbahçe olmadan Galatasaray, Galatasaray olmadan Fenerbahçe, Beşiktaş olmadan Galatasaray, Galatasaray olmadan Beşiktaş, Trabzon olmadan hiçbiri, diğerleri olmadan hiçbiri. Yani biz bir oyun bulduk kendimize bunun adı futbol fena halde de hayata benziyor. O yüzden toprağımız birbirimize karşısın Fenerbahçe ve o yaka ve bu yaka herkese iyi gelsin. Spor kardeşliktir" dedi.