Ata Demirer bakın yıllar önce nasıl ünlü olmuş?

Yaptığı gösteriler ve sinema filmleriyle büyük şöhret yakalayan Ata Demirer'in ilk sektöre girdiği hali dikkat çekti. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Stand-up gösterleri ve sinema filmleriyle gündemden düşmeyen komedyen Ata Demirer'in ilk sektörü girdiği hali şok etti. Demirer'in, yıllar önceki nostaljik videosu gündemden düşmeyecek.


Komedyen, 90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren ve Gökhan Semiz'in ölümünün ardından dağılan Grup Vitamin'in klibinde rol aldı. Demirer'in, Dr. Alban'ın 'It's My Life' isimli şarkısından uyarlanan 'İsmail' isimli şarkının klibindeki dansı damga vurdu.


Bu kliple ünlenen komedyenin, bu dansı hafızalara kazındı.

Demirer'in dansının yanı sıra kıyafeti de dikkat çekiyor.

 

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Demirer'in yıllar önceki hali ise gündem olacak cinsten...

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