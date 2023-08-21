Asuman Dabak'tan konuşulacak evlilik açıklaması!

Asuman Dabak, Cihangir'de bir mekanda görüntülendi.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden oyuncu "Karadenizde sinema filmi çektik daha sonra Çeşme'de tatil yaptım" dedi.

Fit kalmasını bol bol spor yapmasına ve günde sadece bir öğün yemek yemesine borçlu olduğunu belirten oyuncu "Abur cubur yemem, canımın istediğini istediğim zaman yerim, açlık bana iyi geliyor" dedi.



Özel hayatıyla ilgili sorulara da cevap veren oyuncu "Aşk bana her zaman komik gelir, benimki biraz seçilmiş yalnızlık, yalnız kalmak hoşuma gidiyor, tabii ki flörtlerim oluyor, bünyeye lazım ama sevgililik bana göre değil" diyerek samimi açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin "Yaş kriteriniz var mı?" sorusuna Dabak, "Yaş değil ama beyin ve olgunluk kriterim var. Karşısında düzgünce sohbet edebileceğim ve yüreğine güvenebilmeliyim" yanıtını verdi.